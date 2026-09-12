VIDEO Dramatične scene iz uvale Maslinova: Zbog požara evakuirani ljudi s ribogojilišta

Veliki požar na Braču i dalje stvara ozbiljne probleme, a vatra se, potpomognuta jakim vjetrom, proširila prema novim područjima.

Iz uvale Maslinova, gdje se nalazi ribogojilište Sardine, stiže snimka koja pokazuje stanje na terenu. Kako doznajemo, ljudi koji su se nalazili na ribogojilištu evakuirani su zbog približavanja požara.

Vjetar otežava borbu s vatrom

Na snimci iz uvale vidi se koliko je ozbiljna situacija na ovom dijelu Brača. Jak vjetar dodatno otežava posao vatrogascima i pogoduje širenju vatre.

Požar na području Ložišća i dalje je aktivan, a prema posljednjim službenim informacijama zahvatio je oko 1500 hektara trave, niskog raslinja, makije i šume.

Tijekom noći s vatrom su se borila 134 vatrogasca s 36 vozila, dok su jutros u gašenje uključena i četiri protupožarna zrakoplova CL-415.

Situacija na požarištu brzo se mijenja, a vatrogasne snage nastavljaju borbu s vatrom na više dijelova Brača.