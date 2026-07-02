Dramatična snimka širi se mrežama: Brutalna tučnjava ispred kluba u Splitu, 18-godišnjak završio bez svijesti

Društvenim mrežama masovno se širi nasilna snimka incidenta koji se dogodio noćas u blizini jednog ugostiteljskog objekta na splitskoj Kopilici. Kako se vidi na snimci, došlo je do fizičkog sukoba u kojem su sudjelovale mlađe osobe, a jedna je osoba završila bez svijesti.

Više detalja o događaju za Dalmaciju Danas otkrila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

Mladić od udaraca izgubio svijest

Iz policije navode da su jutros, u četvrtak, u 1:26 sati zaprimili dojavu da je narušen javni red i mir u blizini ugostiteljskog objekta na području Kopilice. "Žurno su upućene dvije ophodnje. Prva ophodnja, u civilnoj odjeći, stigla je prva na mjesto događaja te uočila muškarca, 17-godišnjaka, koji je tukao drugog muškarca, 18-godišnjaka, koji je od udaraca izgubio svijest", izvijestila je PU splitsko-dalmatinska.

Kako doznajemo, policijski službenici, koji su imali značke oko vrata, prekinuli su maloljetnika dok je nastavio napadati žrtvu koja je bila u nesvijesti. "Policijski službenici su se legitimirali i prekinuli napad. Napadač je pokušao pobjeći s mjesta događaja", navodi policija.

Napao i policajca, jedan službenik ozlijeđen

Drama se nastavila i nakon dolaska policije. Policajci su sustigli i zaustavili 17-godišnjaka, no on je tada, prema informacijama policije, fizički napao jednog od službenika. "Policajci su ga stigli i zaustavili, pri čemu je više puta udario jednog policajca u glavu. U tom trenutku je pristigla i druga ophodnja u odori, te je uslijedila uporaba sredstava prisile i savladavanje počinitelja te njegovo uhićenje", navode iz PU splitsko-dalmatinske.

Kako neslužbeno doznajemo, policajcu je u napadu slomljen jedan zub. Napadnuti 18-godišnjak i policijski službenik zadobili su tjelesne ozljede te im je pružena liječnička pomoć.

Iz policije navode da je uhićeni 17-godišnjak odbio liječničku pomoć, ali i alkotestiranje, iako se, prema policijskim navodima, nalazio u vidno alkoholiziranom stanju. "Nad njim se provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela Nasilničko ponašanje i Prisile prema policijskom službeniku", priopćila je PU splitsko-dalmatinska za Dalmaciju Danas.

Policija najavila i utvrđivanje disciplinske odgovornosti

Policija je, vezano uz snimku koja se proširila društvenim mrežama, najavila dodatne radnje.

"Na temelju snimke koja vam je dostupna, u koordinaciji s državnim odvjetništvom provest ćemo kriminalističko istraživanje i provesti postupak utvrđivanja disciplinske odgovornosti policijskih službenika", javila je PU splitsko-dalmatinska. Kriminalističko istraživanje je u tijeku, nakon čega će biti poznato više detalja o okolnostima ovog ozbiljnog incidenta na splitskoj Kopilici.