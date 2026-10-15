Dramatična noć u Splitu: Napad na navijače Ajaxa na Rivi, dojave o neredima i iz Ulice slobode. Jake policijske snage diljem grada

Izrazito jake policijske snage raspoređene su diljem Splita i okolice uoči velikog europskog ogleda Hajduka i Ajaxa. Policijska prisutnost primjetna je na brojnim lokacijama, a sigurnosne mjere provode se i izvan granica grada, uključujući Solin i Podstranu.

No, unatoč opsežnim mjerama osiguranja, središte Splita u srijedu kasno navečer postalo je poprište ozbiljnog navijačkog incidenta. S Rive pristižu snimke napete situacije, dok se policijske snage nastoje pobrinuti za sigurnost okupljenih i spriječiti daljnju eskalaciju.

Napad na Rivi, policija blokirala prilaze

Na splitskoj Rivi došlo je do napada na skupinu nizozemskih navijača koji su u grad stigli zbog utakmice Ajaxa protiv Hajduka.

Navijači nizozemskog kluba nalazili su se na Rivi pod policijskim nadzorom kada je, prema navodima Dalmatinskog portala, prema njima krenula skupina od približno 150 pripadnika Torcide.

Tijekom incidenta navodno su korištene i bengalke, a policija je intervenirala te blokirala prilaze Rivi kako bi spriječila nastavak sukoba.

Zasad nema službene potvrde o broju sudionika incidenta, mogućim ozljedama ni eventualnim privođenjima povezanima s ovim događajem.

Građani dojavljuju o neredima u Ulici slobode

Istodobno, redakciji Dalmacije Danas javili su se građani s informacijama o navijačkim neredima u Ulici slobode.

Te dojave dodatno upućuju na napetu sigurnosnu situaciju u gradu, a nema sumnje da su povezane s događanjima na Rivi.

Policijska prisutnost, prema informacijama kojima raspolažemo, nije ograničena samo na središte Splita. Jake snage raspoređene su i na širem području, a policijske aktivnosti primjetne su i u Solinu te Podstrani.

Još čekamo službene informacije policije

Podsjetimo, Hajduk i Ajax u četvrtak, 15. listopada, od 18.45 sati na Poljudu igraju utakmicu UEFA Konferencijske lige. Policija je još ranije najavila pojačane sigurnosne mjere te pozvala građane i ugostitelje da odmah prijave situacije koje bi mogle prerasti u sukobe.

Do trenutka objave ovog članka Dalmacija Danas nije uspjela dobiti službene informacije policije o večerašnjim događajima.

Stoga zasad nije poznat konačan razmjer incidenata, kao ni broj eventualno ozlijeđenih ili privedenih osoba.

Situaciju nastavljamo pratiti, a nove informacije objavit ćemo čim budu dostupne.