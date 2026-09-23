Dramatična noć na Visu: Olujna tramontana nasukala legendarnu falkušu, vatrogasci je spašavali sa sika

Dramatična noć odvijala se na Visu, gdje je u snažnoj tramontani stradala legendarna komiška gajeta falkuša Comeza-Lisboa, jedan od najvrjednijih i najprepoznatljivijih živih simbola hrvatske pomorske i ribarske baštine.

Sve se dogodilo na povratku s otoka Hvara, gdje je falkuša od četvrtka do nedjelje sudjelovala na međunarodnom festivalu tradicijskih brodova Dani u Vali u Starom Gradu. Festival se ove godine održavao od 17. do 20. rujna, a njegovu su valu tijekom nekoliko dana ispunili tradicijski brodovi iz Hrvatske i inozemstva.

Comeza-Lisboa bila je među plovilima koja su privlačila veliku pozornost posjetitelja. Tek nekoliko dana poslije njezin povratak prema Visu pretvorio se u ozbiljnu borbu za spas broda.

Tramontana prekinula konop, more falkušu bacilo na sike

Kako doznajemo, zbog uvjeta nije bilo moguće ući u komišku luku pa se posada usmjerila prema gradu Visu. Ondje je stara riva bila puna plovila, uključujući charter brodove i brodove gostiju, pa je falkuša vezana za obližnju bovu.

Tijekom noći situacija se naglo pogoršala.

Jaka tramontana i uzburkano more doveli su do pucanja priveznog konopa, nakon čega je nezaštićenu Comezu-Lisboa more odnijelo prema obali i bacilo na sike.

Pokušaji spašavanja trajali su tijekom noći, no brod je konačno odsukan tek u ranim jutarnjim satima.

Božanić: "Vatrogasci su došli kao jedan"

Vidno potresen zbog svega što se dogodilo, ali zahvalan ljudima koji su se uključili u akciju, prof. dr. sc. Joško Božanić, jedan od ključnih ljudi u revitalizaciji komiške falkuše i osnivač udruge Ars Halieutica, opisao je veliku solidarnost koju su pokazali Višani i Komižani.

"Svi su skočili u pomoć, prijatelji iz Visa i Komiže, a vatrogasci su došli kao jedan! Jutros od 7 sati uspjeli smo brod odsukati i prebaciti ga u Samogor gdje će se odmah krenuti s popravcima. Da falkuša nije od tako čvrste i kvalitetne građe, u ovoj bi oluji sigurno potonula."

Falkuša je nakon uspješne akcije prebačena u Samogor, gdje slijede procjena nastale štete i popravci.

Prema informacijama koje smo dobili, Božanića je kontaktirala i ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, koja je ponudila pomoć kako bi se vrijedan povijesni brod što prije sanirao i ponovno osposobio za plovidbu.

Brod koji je Hrvatsku predstavljao na EXPO-u u Lisabonu

Vrijednost Comeze-Lisboa daleko nadilazi vrijednost jednog drvenog broda.

Riječ je o prvoj replici tradicionalne komiške gajete falkuše, projektu koji je pokrenula udruga Ars Halieutica. Replika je izgrađena 1997. godine, a već sljedeće godine predstavljala je Hrvatsku na svjetskoj izložbi EXPO '98 u Lisabonu.

Od tada je Comeza-Lisboa postala svojevrsni putujući veleposlanik hrvatske pomorske baštine. Gostovala je na velikim međunarodnim festivalima mora, među ostalim u Brestu, Veneciji, Oslu i Pragu, a o njoj su snimali BBC, ARTE, France 3 i druge europske televizijske kuće.

Sama falkuša iznimno je neobičan tip ribarskog broda koji su razvili komiški ribari. Gajeta je duga oko devet metara i široka 2,55 metara, ima karakteristične pomične bočne stranice – falke – te veliko latinsko jedro. Konstrukcija joj je omogućavala da istodobno bude niska veslarica pogodna za ribolov i brod visokih bokova za plovidbu otvorenim morem i prijevoz tereta.

Od Staroga Grada do dramatične noći na Visu

Posebnu težinu cijeloj priči daje činjenica da su je još prije nekoliko dana tisuće ljudi mogle vidjeti u punom sjaju u Starom Gradu.

Comeza-Lisboa sudjelovala je na Danima u Vali od četvrtka do nedjelje, zajedno s desecima tradicijskih brodova, u programu koji je uključivao regatu, prezentacije pomorske baštine i veliku noćnu plovidbu starogradskom valom.

Umjesto mirnog povratka kući, samo nekoliko dana poslije našla se na sikama Visa.

Ipak, zahvaljujući brzoj reakciji ljudi s otoka i činjenici da je riječ o iznimno čvrsto građenom drvenom brodu, Comeza-Lisboa je spašena. Slijedi sanacija, nakon koje se očekuje da će jedan od najvećih simbola komiškog ribarstva ponovno zaploviti Jadranom.