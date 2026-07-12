Dramatična noć na Korčuli: Kiša stigla kao spas, ostali tužni prizori nakon velikog požara

Kiša koja je tijekom noći zahvatila područje požara na Korčuli stigla je u ključnom trenutku i znatno olakšala posao vatrogascima, koji su se satima borili s vatrenom stihijom. Oborine su usporile širenje vatre i omogućile predah iscrpljenim snagama na terenu.

Unatoč tome što je izbjegnuta još veća katastrofa, posljedice požara su goleme. Široko područje oko Smokvice ostalo je opustošeno, a krajolik koji je donedavno bio prekriven zelenilom sada čine pocrnjela stabla, spaljeno raslinje i slojevi pepela.



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