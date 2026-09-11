Dramatična noć na Braču, požar nošen jakim jugom krenuo uzbrdo: "Zatvorena cesta, nestalo struje"

Dramatična noć na Braču se nastavlja. Veliki požar koji je kasno u četvrtak navečer izbio na području između Ložišća i Dračevice i dalje se širi, a vatrogasci ulažu velike napore kako bi ga stavili pod nadzor.

Prema informacijama kojima raspolažemo, požar gase sve otočke vatrogasne snage, sa svim raspoloživim vozilima i ljudstvom. Za sada nema informacije da je zatražena pomoć vatrogasaca s kopna.

Zatvorena cesta Dračevica – Ložišća

Zbog požara je policija zatvorila lokalnu cestu Dračevica – Ložišća, a područje zahvaćeno požarom ostalo je i bez električne energije.

Situaciju dodatno otežava jako jugo, koje raspiruje vatru i ubrzava njezino širenje.

Požar se s područja Ložišća postupno širi prema Pothumlju.

Čitatelji: Vatra je krenula uzbrdo

Naši čitatelji s Brača oko 1:30 sati javili su nam da je požar, nošen snažnim jugom, krenuo uzbrdo.

Vatrena fronta vidljiva je iz više dijelova otoka, a zbog vjetra situacija se može vrlo brzo mijenjati.

Kiša se približavala požarištu

Kako smo ranije izvijestili, u trenutku nastanka požara nad tim dijelom Brača bilo je vedro pa se, prema prvim informacijama, njegovo izbijanje nije povezivalo s grmljavinskim nevremenom. Nevrijeme je u međuvremenu zahvatilo dijelove Šolte, a prve kapi kiše stigle su i do Milne.

Ranije je postojala nada da bi se oborinski sustav mogao približiti i području požarišta, no jako jugo trenutačno vatrogascima stvara velike probleme.

Situaciju pratimo i donosimo nove informacije čim budu dostupne. Nažalost, kiša zasad uspješno zaobilazi Brač...