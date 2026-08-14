Dramatična noć kod Omiša: HGSS evakuirao oko 150 ljudi, tragali i za stranim državljanima

Pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja imali su iznimno zahtjevnu noć na području Omiša, gdje je veliki požar pokrenuo opsežnu akciju žurnih službi. HGSS je tijekom noći sudjelovao u evakuaciji oko 150 ljudi.

Kako su izvijestili iz HGSS-a, u evakuaciji su, uz brodice Lučke kapetanije, policiju i druga plovila, sudjelovali članovi HGSS Stanice Split sa svojim gumenjakom.

Istodobno su bili angažirani u još nekoliko intervencija. Sudjelovali su u potrazi za stranim državljaninom kojeg je policija naknadno pronašla na moru, kao i u spašavanju osoba s plovila koje je potonulo.

Traje potraga za stranom državljankom

Akcija na području pogođenom požarom još nije završena. Na terenu se trenutačno nalazi dvadesetak pripadnika HGSS Stanice Split koji pružaju logističku potporu ostalim službama.

Prema potrebi i zahtjevima nadležnih službi, u akciju će se uključivati dodatne snage.

HGSS nastavlja i detaljno pretraživati područje oko vozila iz kojeg se udaljila strana državljanka, nakon čega joj se izgubio trag.

Iz Hrvatske gorske službe spašavanja posebno su istaknuli požrtvovnost vatrogasaca koji se od početka bore s vatrenom stihijom.

Sve aktivnosti na terenu provode se koordinirano s vatrogascima, policijom i ostalim žurnim službama.