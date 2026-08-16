Dramatična noć kod Benkovca: Ugledali plamen, stali s djecom u autu, a onda je krenuo kaos – policiji su dali ključni podatak!

Prava drama odvijala se u subotu navečer na širem benkovačkom području, gdje je policija nakon dojave građana uhitila četvero ljudi zbog sumnje povezane s podmetanjem požara. Ključnu ulogu odigrao je bračni par koji je tijekom vožnje ugledao vatru, zaustavio se i potom policiji dao informacije koje su omogućile brzu reakciju.

Kako piše 24sata, žena koja je svjedočila događaju sa suprugom se vozila prema Škabrnji kada su u mraku primijetili mali plamen. Zaustavili su automobil, a njezin suprug vatru je uspio ugasiti vodom koju su imali sa sobom. U blizini su uočili automobil i četiri osobe, od kojih su dvije, prema njezinu svjedočenju, bile izvan vozila. Situacija je u nekoliko trenutaka postala napeta, posebno kada je jedan od prisutnih počeo negodovati zbog reakcije njezina supruga. Žena je odmah uzela mobitel i nazvala broj 112. Policiji je uspjela pročitati registarsku oznaku automobila, nakon čega su se osobe udaljile s mjesta događaja. Posebnu težinu cijeloj situaciji davala je činjenica da se bračni par u automobilu nalazio s dvoje djece. Svjedokinja je opisala trenutke straha i panike, ali je naglasila da bi, kada bi ponovno bila u istoj situaciji, ponovno reagirala.

Policija ih pronašla u kratkom roku

Zadarska policija potvrdila je da je nakon 20 sati zaprimila dojavu građana o sumnjivom ponašanju četiriju osoba na širem benkovačkom području. Operativnim radom policajci su u kratkom roku pronašli i zaustavili sumnjivo vozilo te uhitili četiri osobe koje su potom dovedene u službene prostorije. Nad njima je pokrenuto kriminalističko istraživanje. Istražitelji provjeravaju postoji li povezanost uhićenih i s drugim požarima koji su posljednjih dana izbili na zadarskom području.

Uhićen i muškarac zbog požara na Čiovu

Ovo nije jedino uhićenje povezano s požarima u Dalmaciji. Policija je na Čiovu uhitila hrvatskog državljanina kojeg sumnjiči da je rano ujutro na području Salduna izazvao požar.

Prema pisanju 24sata, policija je pomoću dostupnih snimki videonadzora brzo identificirala muškarca, a utvrđeno je i da je bio pod utjecajem alkohola. Izmjerena mu je koncentracija od 1,08 promila alkohola u organizmu. Sumnja se da je zapalio suhu travu i stiropor pokraj drvenih paleta, dok su vatrogasci pravodobnom intervencijom spriječili širenje požara. Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja očekuje ga kaznena prijava zbog sumnje u dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom. Posebna istraga traje i nakon velikog požara na omiškom području, koji je iza sebe ostavio katastrofalne posljedice. Jedna osoba je poginula, desetak ljudi zadobilo je teže opekline, a desetci objekata, vozila i plovila zahvaćeni su vatrom. Prema podacima koje je iznio splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, požar je zahvatio 58 stambenih objekata, 36 vozila i 25 plovila, uz niz drugih objekata i vozila. Županijsko državno odvjetništvo u Splitu utvrdilo je da je požar izbio 13. kolovoza oko 20 sati u šumskom predjelu pokraj ceste na području Lokve Rogoznice, nakon čega se nošen vjetrom proširio prema Omišu. Opožareno je oko tisuću hektara, a istražitelji izuzimaju snimke nadzornih kamera i uzorke s terena kako bi se utvrdio točan uzrok požara.

Tek nakon završetka policijskih i forenzičkih izvida trebalo bi biti poznato jesu li pojedini požari posljedica nesretnog slučaja, neodgovornog ponašanja ili namjernog izazivanja vatre.