Dramatična akcija u Nepalu: Vojska iz poplavljenog tunela spasila 350 ljudi, više od 100 još je zarobljeno

Nevjerojatna operacija spašavanja odvija se u nepalskom okrugu Rasuwa, jednom od područja najteže pogođenih katastrofalnim poplavama koje su u srijedu, 26. kolovoza, pogodile Nepal i susjedni Tibet. Nepalska vojska uspjela je iz tunela hidroenergetskog projekta Upper Trishuli-3A izvući oko 350 radnika i lokalnih stanovnika, no prema posljednjim informacijama više od stotinu ljudi još bi moglo biti zarobljeno unutar kompleksa.

Snimke spašavanja pokazuju vojnike kako kroz duboko blato dolaze do ulaza u tunel, izvlače iscrpljene ljude i potom ih helikopterima prebacuju na sigurno. Specijalizirane ekipe nastavile su ulaziti u poplavljeni objekt unatoč vrlo opasnim uvjetima.

Tunel je za neke postao posljednje utočište

Paradoksalno, objekt koji je nakon katastrofe postao golema zamka za stotine ljudi nekima je zapravo spasio život.

Jedan od evakuiranih radnika opisao je dramatične trenutke riječima: „Preživio sam jer sam bio u tunelu.“ Drugi je kazao da je snaga vode bila toliko velika da je jednostavno odnosila sve pred sobom.

Pristup zarobljenima iznimno je težak. Glasnogovornik nepalske vojske Raja Ram Basnet rekao je da su na područje upućeni helikopteri, ali da je jedan od problema čak i pronalaženje ulaza u tunele, jer su dijelovi kompleksa zatrpani golemim količinama mulja i nanosa.

Katastrofu nije izazvala obična kišna poplava

Prve analize pokazuju da je katastrofa povezana s kolapsom ledenjaka i golemom lavinom leda i stijena u Himalaji. Masa je završila u riječnom sustavu te pokrenula siloviti val vode, kamenja, leda i blata koji se spustio dolinama rijeka Bhote Koshi i Trishuli. Bujica je rušila naselja, mostove, ceste i hidroelektrane na putu prema nižim dijelovima Nepala.

Međunarodni centar za integrirani razvoj planinskih područja ICIMOD zabilježio je da je razina Bhote Koshija počela naglo rasti oko 9 sati ujutro 26. kolovoza, nakon čega se golemi val počeo širiti nizvodno.

Katastrofa je dodatno opasna jer su mase kamenja i leda na pojedinim mjestima stvorile privremena jezera i prirodne brane. Jedno takvo jezero počelo je prelijevati u petak, zbog čega su dijelovi akcije spašavanja privremeno zaustavljeni, a stanovništvo i spasilačke službe ponovno upozoreni na mogućnost novog poplavnog vala.

Broj žrtava raste iz sata u sat

Razmjeri katastrofe daleko nadilaze područje hidroelektrane. Prema najnovijim podacima koje prenosi Associated Press, nepalska policija izvijestila je o najmanje 547 poginulih u Nepalu, dok je u Tibetu potvrđeno još najmanje pet smrtnih slučajeva. Više od 1.500 ljudi i dalje se vodi kao nestalo na obje strane granice. Brojke se tijekom petka brzo mijenjaju kako spasilačke ekipe stižu do dosad odsječenih područja.

Među nestalima su i stotine stranih državljana, jer je pogođeno područje važno za planinare, turiste i hodočasnike koji putuju prema Tibetu i svetoj planini Kailash.

Unatoč razmjerima tragedije, akcije spašavanja daju i tračak nade. Do petka je diljem pogođenih područja spašeno više od 3.700 ljudi, a tisuće pripadnika sigurnosnih i spasilačkih službi nastavljaju potragu.

Borba za još stotinu ljudi u tunelu

U Rasuwi je prioritet sada doći do posljednjih ljudi za koje se vjeruje da se nalaze u tunelskom sustavu Upper Trishuli-3A. Vojska je na teren poslala tehničke ekipe i nastavlja raditi unatoč opasnosti od novih bujica i odrona.