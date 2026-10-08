Dramatična akcija hrvatskih vojnih pilota: Životno ugroženu trudnicu hitno prevezli iz Splita u Zagreb

Pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) proveli su hitnu medicinsku akciju tijekom koje su životno ugroženu trudnicu helikopterom prevezli iz Splita u Zagreb, izvijestilo je Ministarstvo obrane Republike Hrvatske (MORH).

U akciji je sudjelovala četveročlana posada vojnog helikoptera Mi-171Sh, koja je poletjela iz vojarne „Knez Trpimir” u Divuljama prema helidromu Kliničkog bolničkog centra Split.

Ondje su vojni piloti preuzeli pacijenticu i medicinski tim te krenuli prema Zagrebu.

Helikopter je sletio na helidrom Kliničke bolnice Dubrava, gdje je trudnica predana zdravstvenim djelatnicima na daljnju medicinsku skrb.

Iz MORH-a nisu iznijeli dodatne pojedinosti o zdravstvenom stanju pacijentice niti o razlozima zbog kojih je bio potreban hitan prijevoz u Zagreb.