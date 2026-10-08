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Dramatična akcija hrvatskih vojnih pilota: Životno ugroženu trudnicu hitno prevezli iz Splita u Zagreb

Četveročlana posada helikoptera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Mi-171Sh sudjelovala je u hitnom medicinskom prijevozu trudnice iz Splita u Zagreb. Pacijentica je prevezena u Kliničku bolnicu Dubrava, gdje je predana na daljnju medicinsku skrb
helikopter morh

Pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) proveli su hitnu medicinsku akciju tijekom koje su životno ugroženu trudnicu helikopterom prevezli iz Splita u Zagreb, izvijestilo je Ministarstvo obrane Republike Hrvatske (MORH).

U akciji je sudjelovala četveročlana posada vojnog helikoptera Mi-171Sh, koja je poletjela iz vojarne „Knez Trpimir” u Divuljama prema helidromu Kliničkog bolničkog centra Split.

Ondje su vojni piloti preuzeli pacijenticu i medicinski tim te krenuli prema Zagrebu.

Helikopter je sletio na helidrom Kliničke bolnice Dubrava, gdje je trudnica predana zdravstvenim djelatnicima na daljnju medicinsku skrb.

Iz MORH-a nisu iznijeli dodatne pojedinosti o zdravstvenom stanju pacijentice niti o razlozima zbog kojih je bio potreban hitan prijevoz u Zagreb.

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