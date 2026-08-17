Dramatičan obrat u Dalmaciji: Uhićena četvorka navodno priznala podmetanje požara, istražuje se i mogući terorizam

Veliki obrat u istrazi požara koji su proteklih dana izbili na širem zadarskom području. Četvero osumnjičenih koje policija povezuje s namjernim izazivanjem požara na čak deset lokacija navodno je priznalo krivnju, neslužbeno doznaje RTL Danas.

Četvorka je u ponedjeljak dovedena na ispitivanje na Županijski sud u Zadru. Riječ je o trojici hrvatskih državljana u dobi od 42, 45 i 46 godina te 33-godišnjoj državljanki Poljske. Prema neslužbenim informacijama RTL-a, Poljakinja je djevojka jednog od osumnjičenih. Osumnjičeni su uhićeni u subotu u okolici Benkovca nakon dojave građana. Policija ih povezuje s požarima koji su 14. i 15. kolovoza izbili na deset lokacija na području Zadarske županije.

Istraga se nastavlja

Prema sumnjama istražitelja, četvero osumnjičenih djelovalo je prema prethodno smišljenom planu i međusobnom dogovoru. Požari su, kako je izvijestila policija, namjerno izazivani djelovanjem toplinske energije ili zapaljive tvari, odnosno korištenjem upaljača. Nastala je velika materijalna šteta, a vatra je zahvatila šumu i maslinike te je izgorio i jedan automobil.

Istraga ovog slučaja dobila je i dodatnu težinu jer se provjerava postoji li mogućnost da se događaj kvalificira kao terorizam. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, odgovarajući na pitanje postoje li elementi i sumnja na terorizam, poručio je da takva mogućnost nije isključena. Za sada je, međutim, važno naglasiti da informacije o priznanju četvero osumnjičenih dolaze iz neslužbenih izvora RTL-a, dok će daljnji tijek postupka i odluke nadležnih pravosudnih tijela pokazati za koja će ih se kaznena djela formalno teretiti.