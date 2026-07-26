DRAMATIČAN KRAJ POTJERE U BERLINU Napadač se skrivao u vrtnoj kućici, policija ga usmrtila nakon napada hladnim oružjem

Osumnjičenik za teroristički napad tijekom berlinskog Christopher Street Daya, u kojem je poginula jedna žena, a ozlijeđeno još 29 ljudi, ubijen je u nedjelju navečer tijekom velike policijske akcije.

Kako izvještavaju njemački mediji, riječ je o 21-godišnjem Abdulu Balloutu, njemačkom državljaninu libanonskog podrijetla, za kojim je nakon subotnjeg napada bila pokrenuta opsežna potraga.

Specijalne policijske snage pronašle su ga u koloniji vrtova u zapadnoj berlinskoj četvrti Spandau, gdje se navodno skrivao u jednoj vrtnoj kućici.

Krenuo na policajce hladnim oružjem

Prema službenim informacijama berlinske policije koje prenose Tagesschau, Die Zeit, Welt i drugi njemački mediji, osumnjičenik je oko 18 sati pronađen u vrtnoj koloniji.

Kada su mu policajci prišli, Ballout je navodno krenuo prema njima s hladnim oružjem, odnosno predmetom koji je policija opisala kao „ubodno oružje“.

Policajci su potom otvorili vatru i teško ga ranili. Liječnici su ga pokušali reanimirati, ali je preminuo na mjestu događaja.

Time je njemačka policija opovrgnula prve medijske tvrdnje prema kojima je Ballout zapucao na policajce. Prema zasad objavljenoj službenoj verziji, osumnjičenik je specijalce napao hladnim, a ne vatrenim oružjem.

Kombijem se zaletio u ljude, a zatim napao prolaznike

Ballouta se sumnjiči da se u subotu oko 22 sata, na rubu velike berlinske Povorke ponosa, vozilom zaletio među ljude u parku Tiergarten, u blizini Brandenburških vrata.

Nakon naleta vozilom napadač je, prema navodima njemačkih medija, izašao iz automobila te nožem ili mačetom napao prolaznike.

Jedna je žena od zadobivenih ozljeda preminula na mjestu događaja, dok je ukupno ozlijeđeno 29 osoba. Dio unesrećenih zadobio je teške ozljede, ali je policija u nedjelju objavila da više nitko od ozlijeđenih nije u životnoj opasnosti.

Napad je izazvao paniku među sudionicima manifestacije, a organizatori su prekinuli program. Na terenu su bile brojne policijske i medicinske ekipe, dok je za osumnjičenikom pokrenuta potraga u cijelom gradu.

Bio poznat policiji i islamističkoj sceni

Njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt napad je opisao kao islamistički teroristički čin.

Prema informacijama koje objavljuju njemački mediji, Ballout je otprije bio poznat sigurnosnim službama i povezivan s radikalnom islamističkom scenom. Navodno je ranije pokušao otputovati na područje pod kontrolom takozvane Islamske države, a već je bio osuđivan zbog planiranja terorističkog napada.

Berlinski gradonačelnik Kai Wegner izjavio je da je pronalazak osumnjičenika unutar 24 sata velik uspjeh policije i istražitelja.

– Zahvalan sam sigurnosnim službama što su osumnjičenika tako brzo pronašle – poručio je Wegner.

Istraga napada se nastavlja, a policija pokušava utvrditi je li Ballout djelovao sam, tko mu je eventualno pomagao te kako je pripremljen napad na jednu od najvećih europskih manifestacija posvećenih pravima LGBTQ+ osoba.