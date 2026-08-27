Drama usred noći u Dalmaciji: Željko ugasio vatru kraj borove šume, u odmaralištu bilo oko 120 ljudi

rava drama odvijala se tijekom srpanjske noći na otoku Prviću, gdje je, prema objavi u Facebook grupi "Prvić Luka", noćni recepcionar odmarališta "Požega" Željko Begović brzom reakcijom ugasio vatru koja je izbila u neposrednoj blizini objekta i borove šume. Kako se navodi u objavi koju je u grupi podijelila Mirjana Marko Kalić, sve se dogodilo 12. srpnja 2026. godine oko ponoći.

Dvije djevojke upozorile ga na vatru

Prema navodima iz objave, dvije djevojke obavijestile su Begovića da je netko zapalio vatru u blizini odmarališta i borove šume. Begović je odmah otrčao prema mjestu na kojem je gorjelo te uspio ugasiti vatru prije nego što se proširila. U objavi se tvrdi i da su na tom području bile pripremljene borove grane zbog kojih je postojala dodatna opasnost od brzog širenja plamena. Nakon što je ugasio vatru, Begović je, prema istim navodima, pozvao vatrogasce i policiju.

Vatrogasci stigli na mjesto događaja

Vatrogasci su potom stigli na teren, pregledali mjesto na kojem je gorjelo te utvrdili da je požar već ugašen.

U objavi se posebno ističe koliko je situacija mogla biti opasna zbog neposredne blizine borove šume i samog odmarališta. Navodi se da je u objektu u tom trenutku boravilo oko 120 osoba, među kojima je bilo oko 80 teže pokretnih ljudi. Autori objave smatraju da bi širenje požara u takvim okolnostima moglo imati iznimno teške posljedice za odmaralište, ali i za cijeli otok.

Ovo mu nije prvi put da je priskočio u pomoć

Kako je objavljeno u grupi "Prvić Luka", ovo nije prvi put da je Željko Begović reagirao u opasnoj situaciji. Navodi se kako je prije nekoliko godina sudjelovao i u spašavanju župnika Prvić Luke od utapanja. Zbog posljednjeg događaja prijatelji su mu uputili emotivnu poruku zahvale. "Željko, ponosni smo na tebe. Veliko hvala", poručili su mu, uz potpis "Prijatelji iz sedme grupe".