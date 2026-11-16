Drama usred noći: Planulo vozilo, vatra zahvatila i drugi automobil, policija istražuje što se dogodilo

U ranim jutarnjim satima u Šibeniku je izbio požar na osobnom automobilu, a vatra se ubrzo proširila i na drugo vozilo parkirano u neposrednoj blizini. Na teren su žurno izašli vatrogasci koji su uspjeli ugasiti požar.

Kako je izvijestila policija, požar je izbio noćas, 16. studenoga, oko 4.20 sati na jednom osobnom vozilu. Vatra se potom proširila na susjedni parkirani automobil.

Na mjesto događaja odmah su upućeni vatrogasci koji su intervenirali i u potpunosti ugasili požar u 5.05 sati.

Srećom, u ovom događaju nije bilo ozlijeđenih osoba.

Policija utvrđuje uzrok požara

Točan uzrok izbijanja požara zasad nije poznat.

Policijski službenici će u suradnji s inspektorom za zaštitu od požara obaviti očevid kako bi utvrdili sve okolnosti događaja i uzrok izbijanja vatre.

Više informacija očekuje se nakon dovršetka očevida.