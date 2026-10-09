Drama u Župi dubrovačkoj: Mladić (18) iz automobila pucao prema prometnim znakovima i pištoljem prijetio ljudima na stanici

Nesvakidašnji incident uznemirio je jučer stanovnike i prolaznike u Mlinima u Župi dubrovačkoj. Osamnaestogodišnjak je iz automobila u pokretu pucao prema prometnim znakovima, a potom pištolj uperio prema skupini ljudi na autobusnoj stanici. Policija je ubrzo zaustavila vozilo i utvrdila da se nije radilo o pravom vatrenom oružju, već o plastičnim pištoljima koji su izgledali kao pravi.

Sve se dogodilo jučer, nešto prije 9 sati, dok se automobil s četvero mladih osoba kretao kroz Mline.

Prema informacijama Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, 18-godišnjak koji se nalazio na suvozačevu mjestu iz pištolja je pucao prema prometnim znakovima, nakon čega je oružje usmjerio prema ljudima koji su čekali autobus.

Njegovo ponašanje izazvalo je uznemirenost među osobama na autobusnoj stanici, ali i među vozačima i putnicima u automobilima koji su dolazili iz suprotnog smjera.

Interventna policija brzo zaustavila automobil

Policijski službenici Interventne jedinice policije Grof ubrzo su zaustavili vozilo i proveli kontrolu.

U automobilu su zatekli četvero mlađih osoba, a utvrđeno je da je pištoljima rukovao samo 18-godišnji suvozač.

Tijekom postupanja policija je kod mladića pronašla dva pištolja.

Iako su izgledali poput pravog vatrenog oružja, provjerom je utvrđeno da je riječ o plastičnim, potpuno bezopasnim pištoljima.

Pištolji su bili plastični, ali uznemirenost građana bila je stvarna

Unatoč tome što nije bilo riječ o pravom oružju, policija je reagirala zbog načina na koji je mladić koristio pištolje i uznemirenosti koju je njegovo ponašanje izazvalo.

Osamnaestogodišnjak je uhićen i priveden u policijske prostorije, a oba pištolja su mu oduzeta uz potvrdu.

Priveden na sud, potom pušten na slobodu

Zbog sumnje na počinjenje prekršaja iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, protiv mladića je podnesen optužni prijedlog.

Potom je doveden na Općinski sud u Dubrovniku, gdje je odlučeno da će biti pušten na slobodu, dok će se prekršajni postupak nastaviti redovnim putem.

Iako se na kraju pokazalo da pištolji nisu bili pravo vatreno oružje, incident je izazvao uznemirenost među građanima koji u tom trenutku nisu mogli znati o kakvom je oružju riječ.