Drama u završnici: Na istoku Splita se u posljednjim satima sve preokrenulo, birači bi mogli imati tri liste

U ponoć je istekao rok za prijavu kandidacijskih lista za izbore za splitske gradske kotareve i mjesne odbore. Nakon što nadležna tijela pregledaju predanu dokumentaciju, uskoro bi trebalo biti poznato između kojih će sve opcija birači moći birati.

Iako kotarski izbori u pravilu prolaze uz znatno manje medijske pozornosti od parlamentarnih ili lokalnih, njihov značaj u Splitu posljednjih je desetljeća postupno rastao. Gradski kotarevi i mjesni odbori često su prvo mjesto na kojem građani pokušavaju riješiti svakodnevne probleme – od cesta, prometa i parkiranja do zelenih površina, komunalne infrastrukture i uređenja kvartova.

Ipak, upravo ove izbore tradicionalno obilježava uvjerljivo najniža izlaznost.

Nekoliko desetaka glasova ponekad može odlučiti vijećnika

U tome se krije i jedna od specifičnosti kotarskih izbora. Zbog malog broja birača koji izlaze na birališta, za osvajanje vijećničkog mandata često nije potreban velik apsolutni broj glasova.

Takva situacija u pravilu pogoduje velikim i dobro organiziranim strankama čija infrastruktura može mobilizirati svoje biračko tijelo čak i kada interes šire javnosti nije osobito velik.

No kotarski izbori imaju i drugu stranu.

Upravo zbog njihove izrazito lokalne prirode kandidati koji su prepoznatljivi u svojem kvartu, udruzi, sportskom klubu ili kroz komunalni aktivizam mogu postići rezultate koje bi na klasičnim političkim izborima bilo teško zamisliti.

To se vrlo dobro vidjelo i na posljednjim kotarskim izborima 2022. godine. HDZ je ukupno osvojio najviše vijećnika, no jedan od najvećih fenomena izbora bio je vrlo snažan rezultat nezavisnih lista i pojedinaca koji su na više mjesta uspjeli nadjačati klasičnu stranačku infrastrukturu.

Jesu li kotarski izbori test gradske vlasti?

Rezultati se redovito pokušavaju interpretirati i kao svojevrsna ocjena aktualne gradske vlasti.

Takva analiza može ponuditi određene političke signale, ali treba je uzeti s velikom rezervom.

Na kotarskim izborima često odlučuje prije svega sposobnost pojedinog kandidata ili stranačke organizacije da motivira relativno malen broj građana da uopće dođu na birališta. Upravo zbog niske izlaznosti teško je njihove rezultate automatski preslikavati na raspoloženje ukupnog splitskog biračkog tijela.

Naravno, trendovi se mogu podudarati, ali rezultat pojedine liste vrlo često više govori o njezinoj lokalnoj organizaciji nego o velikim promjenama na gradskoj političkoj sceni.

A nekoliko sati prije isteka roka jedan od najzanimljivijih primjera upravo takve lokalne mobilizacije dogodio se u – Žrnovnici.

Od jedne do čak tri liste u samo nekoliko dana

Još jučer situacija je izgledala potpuno drukčije.

Dalmacija Danas objavila je da postoji velika mogućnost da HDZ ostane jedina lista za Vijeće Mjesnog odbora Žrnovnica.

No u političkom „foto-finišu“ dogodio se potpuni preokret.

U međuvremenu je kandidacijsku listu predao HSS, stranka koja u Žrnovnici ima dugu političku tradiciju.

Do trenutka pisanja ovog teksta nemamo službene detalje kompletne liste, no prema neslužbenim informacijama njezin bi nositelj ponovno trebao biti Marijo Jerković, koji je samostalnu listu HSS-a predvodio i prije četiri godine.

Među kandidatima je, prema informacijama kojima raspolažemo, i Vladimir Aljinović – Zorin, dugogodišnji član HSS-a koji je već obnašao vijećničku funkciju u Mjesnom odboru Žrnovnica.

HDZ iznenadio izborom nositelja

HDZ je svoju listu objavio ranije.

Svojevrsno iznenađenje je njezin nositelj Igor Domljanović, koji dosad nije bio jače eksponiran u lokalnoj politici, ali je žrnovačkoj javnosti dobro poznat, ponajprije po dugogodišnjem angažmanu u NK Mosor Žrnovnica.

Na drugom mjestu nalazi se Ana Pocrnjić, poznata iz prethodnog saziva Vijeća Mjesnog odbora, u kojem je HDZ bio snažna oporba s tri od ukupno sedam vijećnika.

Slijede Ljubica Tomić i Sergej Beader, dok je peti Branko Solje, koji je funkciju predsjednika Mjesnog odbora Žrnovnica obnašao od 2018. do 2022. godine.

Na šestom mjestu je Slaven Sivčević, dok listu zaključuje stranački veteran i aktualni županijski pročelnik Tomislav Đonlić.

Najveće iznenađenje: nezavisna lista nastala praktički preko noći

Ipak, najveće iznenađenje završnice dogodilo se tek nekoliko sati prije isteka roka.

Kako doznajemo, još u utorak ujutro ideja o novoj nezavisnoj listi praktički nije ni postojala.

Nekoliko sati kasnije lista je bila sastavljena, a njezini inicijatori uspjeli su prikupiti znatno više od potrebnih 50 potpisa birača.

Nositelj je Špiro Vlajić, istaknuti splitski vatrogasac i član Upravnog odbora Udruge Žrvanj.

Druga na listi je aktualna tajnica Žrvnja Irena Jurjević, a slijedi Stipe Amižić, nekadašnji dopredsjednik Mjesnog odbora Žrnovnica.

Na listi su još Sasha Carbonino Aljinović i Edo Kovačević.

Posebno zanimljiva su posljednja dva mjesta. Na njima se nalaze dvije dosadašnje nezavisne vijećnice – Jagoda Mihanović, ujedno članica Upravnog odbora Žrvnja, te Tanja Soldić.

Obje su tijekom prethodnog mandata bile vrlo aktivne u radu Mjesnog odbora, osobito oko komunalnih i ekoloških pitanja u Žrnovnici.

„Nitko od nas nije član stranke“

Nezavisni kandidati dokumentaciju su predali u Banovini u utorak navečer.

Kako su naglasili prilikom predaje kandidature, nitko od sedmero kandidata nije član političke stranke, a kao glavni motiv ulaska u izbornu utrku ističu zaštitu interesa Žrnovnice i reakciju na različite probleme i prijetnje s kojima se mjesto posljednjih godina suočava.

Ako sve tri kandidature prođu službenu provjeru, Žrnovčani će tako na izborima imati mogućnost birati između HDZ-a, HSS-a i nezavisne liste Špira Vlajića.

Umjesto izbora bez stvarne neizvjesnosti, Žrnovnica je tako doslovno u posljednjim satima prije zatvaranja kandidacijskog roka dobila jednu od potencijalno zanimljivijih lokalnih izbornih utakmica u Splitu.