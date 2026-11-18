Zagrebačka policija uhitila je 76-godišnju ženu koju sumnjiči da je izazvala požar na stambenoj zgradi u Novom Zagrebu. Vatra se mogla proširiti na fasadu i ugroziti stanare, no zahvaljujući brzoj reakciji građana izbjegnute su teže posljedice.

Nesvakidašnji incident dogodio se u utorak u Ostrogovićevoj ulici u Novom Zagrebu, gdje je, prema policijskim informacijama, starija žena zapalila reklamne letke i njima potpalila zaštitnu foliju na građevinskoj skeli postavljenoj uz stambenu zgradu.

Plamen je zahvatio foliju, a situacija je ubrzo postala opasna jer je postojala mogućnost širenja požara na ostale dijelove objekta.

Vatra se mogla proširiti na izolaciju fasade

Posebnu opasnost predstavljala je stiroporna izolacija na pročelju zgrade.

Da je požar zahvatio izolacijski materijal, njegovo gašenje moglo je biti znatno zahtjevnije, a postojala je i opasnost za sigurnost stanara.

Srećom, požar su na vrijeme primijetili građani i stanari koji su se nalazili u blizini ulaza u zgradu.

Njihovom brzom reakcijom vatra je ugašena prije nego što se uspjela proširiti na veći dio građevinske skele i fasade.

Policija uhitila 76-godišnjakinju

U požaru je oštećena zaštitna folija na skeli, dok visina nastale materijalne štete još nije utvrđena.

Nakon događaja policija je uhitila 76-godišnjakinju te je privela u policijsku postaju radi daljnjeg postupanja.

Sumnjiči je se za kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine.

Motiv zasad nije poznat

Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje kako bi utvrdili sve okolnosti događaja.

Zasad nije poznato zbog čega je osumnjičena žena zapalila reklamne letke i njima potpalila zaštitnu foliju na skeli.

Zahvaljujući pravodobnoj reakciji stanara i građana, požar je ugašen prije nego što je izazvao znatno veću materijalnu štetu ili ugrozio ljude u zgradi.