Drama u Zagrebu: Maskirani muškarci upali u spavaonicu budućih policajaca

Učenik trećeg razreda Srednje policijske škole "Josip Jović" u Zagrebu prijavio je napad u spavaonici.

Incident se, prema njegovoj prijavi, dogodio oko jedan sat u noći na ponedjeljak. Tada su, kako je ispričao nadležnima u školi, u sobu koju dijeli s još dvojicom učenika upala dvojica maskiranih mlađih muškaraca. Imali su preko lica tzv. "fantomke" i šaleve pa nije mogao vidjeti o kome se točno radi.

Napadači su izvrnuli madrac njegova kreveta i izbacili ga. Pao je na pod, udarivši laktom. Pri tome je zadobio lakšu ozljedu koju su konstatirali liječnici KBC-a Zagreb.

Učenik se nakon incidenta javio i majci, a jutros su ga liječnici još jednom pregledali.

Kako je incident bio moguć u štićenom objektu

Kako je moguće da se ovaj incident dogodio u spavaonici policijske škole, štićenom objektu u kojem borave budući policajci? Osim toga, u učeničkom domu dežuraju i odgajatelji, također policijski službenici. Index je pitao Ministarstvo unutarnjih poslova i Srednju policijsku školu što je poduzeto nakon incidenta.

Prema pravilima i s obzirom na to da je napadnut maloljetnik, morali su provesti kriminalističko istraživanje. No, do zaključenja ovog teksta ni škola ni MUP nisu odgovorili.

Ranije kontroverze oko policijske škole

Ovaj incident dogodio se nedugo nakon što se društvenim mrežama proširila snimka na kojoj učenici policijske škole tijekom hodočašća u Francuskoj viču "Za Lourdes - spremni", što je dosta podsjećalo na ustaški pozdrav. Koreografiju im je osmislio Stipo Pavić, pomoćnik načelnika Policijske škole, kojem je nakon povratka u Hrvatsku zbog toga čak prijetio interni postupak. MUP je ocijenio da mu je ponašanje bilo neprimjereno. No, na kraju se Paviću ništa nije dogodilo, iako je sličnih povika budućih policajaca pod njegovim vodstvom bilo još.

Inače, Pavić je pomoćnik načelnika Policijske škole za organizaciju rada obrazovnih skupina i stručnu praksu, a njegova supruga početkom godine dobila je posao u Samostalnoj službi za suradnju s Vojnim ordinarijatom, koja se nalazi u Policijskoj akademiji, u istom kompleksu kao i policijska škola. Popunila je radno mjesto za koje je potrebno biti policijski službenik, no ona je to postala tek nakon primanja u službu. Index je u tri navrata pitao MUP putem kojeg natječaja je gospođa Pavić zaposlena, no odgovor, kao ni na današnje pitanje o incidentu u policijskoj školi, nismo dobili.