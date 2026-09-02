Drama u zadnjim minutama utorka u Banovini! Nakon isteka roka pokušali mijenjati kandidacijsku listu, reagiralo Povjerenstvo, imamo sve detalje

U noći s utorka na srijedu, točno u ponoć, istekao je rok za prijavu kandidacijskih lista za izbore za splitske gradske kotareve i mjesne odbore. Nakon što nadležna tijela pregledaju predanu dokumentaciju, uskoro bi trebalo biti poznato između kojih će sve opcija birači moći birati.

Iako kotarski izbori u pravilu prolaze uz znatno manje medijske pozornosti od parlamentarnih ili lokalnih, njihov značaj u Splitu posljednjih je desetljeća postupno rastao.

No, već tijekom same predaje kandidacijskih lista pojavila se situacija koja bi mogla imati utjecaj na to hoće li jedna od prijavljenih lista uopće biti pravovaljana.

U posjedu smo zapisnika Izbornog povjerenstva za provedbu izbora članova vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva Grada Splita, koji donosi detalje o događajima vezanima uz kandidacijsku listu SDP-Centar-Direkt-Možemo.

Prema zapisniku u našem posjedu, kandidatkinja Jagoda Nikolić u utorak, 1. rujna, u 23:54 sati osobno je došla u sjedište Izbornog povjerenstva te donijela pisanu izjavu o odustajanju od kandidature. Povjerenstvo navodi kako joj je, na njezin zahtjev, uručena dokumentacija vezana uz očitovanje o prihvaćanju kandidature i izjavu o nepostojanju kandidiranja.

No, priča tu nije završila

Nekoliko minuta nakon ponoći, već u srijedu, 2. rujna, prema zapisniku u prostorije Povjerenstva dolazi nositelj liste Goran Šarotić. Njegova je namjera, navodi se, bila Jagodu Nikolić zamijeniti drugom kandidatkinjom, Eminom Poljičak.

Upravo je način na koji je zamjena pokušala biti provedena postao ključan problem.

U zapisniku se navodi da je na kandidacijskoj listi korektorom izbrisano ime Jagode Nikolić te upisano ime Emine Poljičak.

Izborno povjerenstvo takvu izmjenu nije prihvatilo. Štoviše, u zapisniku izrijekom stoji da lista, prema stavu Povjerenstva, nije pravovaljana.

Kao jedan od razloga navodi se činjenica da izmjenu nisu potpisali koalicijski partneri navedeni u koalicijskom sporazumu. Povjerenstvo se pritom posebno osvrnulo i na sam način izmjene dokumenta.

U zaključku se ističe da se ne može prihvatiti kao pravovaljana lista koja je naknadno korigirana korektorom nakon što je već predana.

Što to u znači?

Drugim riječima, nakon što je lista predana Izbornom povjerenstvu, pokušalo se intervenirati u njezin sastav, no Povjerenstvo takvu naknadnu izmjenu nije priznalo.

Zapisnik je, prema dokumentu, dovršen u 1:00 sati u noći s utorka na srijedu, odnosno 2. rujna 2026. godine. Izradila ga je tajnica Izbornog povjerenstva Karmen Pažanin.

Sada ostaje pitanje kakav će biti konačan status liste SDP-Centar-Direkt-Možemo te hoće li nakon pregleda cjelokupne dokumentacije ona biti proglašena pravovaljanom. Ono što je iz zapisnika jasno jest da je Povjerenstvo već evidentiralo ozbiljne probleme vezane uz pokušaj izmjene kandidata nakon predaje liste.