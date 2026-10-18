Drama u Velikoj Gorici: Muškarac prijeti bombom, na terenu specijalci, hitna pomoć i vatrogasci!

Iz zagrebačke policije su potvrdili da su oko 18.55 sati zaprimili dojavu i da u ovom trenutku postupaju u Ulici Stjepana Fabijančića Jape u Velikoj Gorici gdje osoba prijeti da će si nauditi. Potvrdili su kako su zaprimili dojavu da muškarac prijeti bombom.

Policija je radi sigurnosti građana osigurala područje i građani su na sigurnoj udaljenosti, a osoba je pod stalnim nadzorom, izvijestili su iz Policijske uprave zagrebačke, a više detalja objavit će naknadno.

Na Facebooku Gorice.info izvijestili su da u vezi krizne situacije u četvrti Kurilovec interveniraju specijalci te daje dio ulice blokiran za promet. Na objavljenoj fotografiji se na ulici vide vozila hitne pomoći, vatrogasaca i policije, piše Index.