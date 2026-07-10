Drama u Trogiru: Zbog psovanja i vrijeđanja policije 56-godišnjak završio u zatvoru

Policija je uhitila 56-godišnjeg muškarca iz Trogira koji je vrijeđao i psovao policijske službenike nakon njihove intervencije zbog dojave o narušavanju javnog reda i mira. Sud mu je odredio zadržavanje do 22. srpnja, nakon čega je predan u zatvor.

Incident se dogodio u srijedu, 8. srpnja, oko 23:56 sati, kada je muškarac nazvao operativno dežurstvo Policijske postaje Trogir. Tijekom telefonskog razgovora vrijeđao je, psovao i vulgarno se obraćao policijskoj službenici, nezadovoljan time što su policajci izašli na teren radi provjere dojave o narušavanju javnog reda i mira.

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Policijska službenica upozorila ga je da takvim ponašanjem čini prekršaj, no 56-godišnjak nije prestao. Nakon uhićenja nastavio je s vrijeđanjem i vulgarnim obraćanjem policijskim službenicima i u prostorijama policijske postaje.

Muškarac je odbio alkotestiranje, iako je, kako navodi policija, bio u vidno alkoholiziranom stanju. Prevezen je u bolnicu na pregled, gdje nije zadržan, nakon čega je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje.

U žurnom postupku priveden je na nadležni sud, a policija je zatražila da mu se odredi zadržavanje kako bi se spriječilo ponavljanje prekršaja te da ga se kazni s 30 dana zatvora.

S obzirom na to da je 56-godišnjak već ranije bio kazneno i prekršajno prijavljivan te pravomoćno osuđivan zbog prekršaja protiv javnog reda i mira, sud mu je odredio zadržavanje do 22. srpnja, nakon čega je predan u zatvor.