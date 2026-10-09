Drama u Trogiru: Muškarac pronađen s ubodnom ranom, Stari čiovski most zatvoren za promet

Muškarac s ubodnom ranom u predjelu trbuha pronađen je rano jutros na području Starog čiovskog mosta u Trogiru. Hitno je prevezen u bolnicu, gdje je operiran, a policija istražuje okolnosti događaja.

Policija je u petak, 9. listopada, oko 1.30 sati zaprimila informaciju da je tim hitne medicinske pomoći u bolnicu prevezao ozlijeđenog muškarca koji je pronađen na području Starog čiovskog mosta u Trogiru.

Muškarac je imao ubodnu ranu u predjelu trbuha te je zbog težine ozljede podvrgnut operativnom zahvatu. Nakon operacije zadržan je u bolnici na daljnjem liječenju.

Prema informacijama policije, ozlijeđeni muškarac nije životno ugrožen.

Policija istražuje okolnosti događaja

Na mjestu na kojem je muškarac pronađen policijski službenici provode očevid kako bi utvrdili sve okolnosti nastanka ozljede.

U tijeku je i kriminalističko istraživanje, a zasad nisu poznate pojedinosti o tome kako je muškarac ozlijeđen ni je li u događaju sudjelovala još neka osoba.

Zbog policijskog postupanja Stari čiovski most u cijelosti je zatvoren za promet.

Više informacija o okolnostima događaja očekuje se nakon završetka očevida i kriminalističkog istraživanja.