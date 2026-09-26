DRAMA U SUSJEDSTVU Nakon tretmana botoksom završile u bolnici: Dvije pacijentice imale ozbiljne simptome trovanja

Dvije pacijentice hospitalizirane su na Klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Crne Gore nakon estetskog tretmana tijekom kojeg im je, prema njihovim navodima, apliciran preparat botulinskog toksina.

Kako pišu Vijesti, riječ je o ženama u dobi od 46 i 26 godina koje su u bolnicu primljene četiri do pet dana nakon tretmana obavljenog kod osobe koju su opisale kao kozmetologinju.

Kod obje su utvrđeni simptomi koji odgovaraju botulizmu, uključujući mišićnu slabost i otežano gutanje. Njihovo je zdravstveno stanje trenutačno stabilno, pokazuju znakove poboljšanja i nisu životno ugrožene, priopćilo je crnogorsko Ministarstvo zdravstva.

Prema neslužbenim informacijama Vijesti, još se nekoliko osoba javilo liječnicima nakon sličnih tretmana.

Policija istražuje slučaj

Policija je postupanje pokrenula nakon prijave zaposlenika Kliničkog centra Crne Gore.

Iz Uprave policije naveli su da su s događajem upoznali državnog tužitelja u Osnovnom državnom tužiteljstvu u Podgorici te da policijski službenici, u koordinaciji s tužiteljstvom, provode potrebne radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti slučaja.

Klinički centar ranije je izvijestio da je nekoliko pacijentica zbrinuto nakon primjene botulinskog toksina te da postoji sumnja da je korišten neispravan ili lažan preparat.

Slučaj je prijavljen Ministarstvu zdravstva, Upravi policije, Institutu za lijekove i medicinska sredstva te zdravstveno-sanitarnoj inspekciji.

Ministarstvo upozorava: "Takvi zahvati trebaju se obavljati u zdravstvenim ustanovama"

Iz Ministarstva zdravstva pozvali su javnost na oprez pri odabiru osobe i mjesta na kojem se izvode estetski zahvati.

Naglasili su da se takve intervencije trebaju obavljati isključivo u registriranim zdravstvenim ustanovama, uz korištenje odgovarajućih i provjerenih preparata.

Istodobno su upozorili da se prije završetka istrage ne bi smjeli donositi zaključci o konkretnom pružatelju usluge ili preparatu koji je korišten, pišu Vijesti.

Nadležne institucije sada trebaju utvrditi podrijetlo i vrstu preparata, način na koji je nabavljen i primijenjen te eventualnu odgovornost uključenih osoba.

Nema potvrde da je riječ o falsificiranom lijeku

Iz crnogorskog Instituta za lijekove i medicinska sredstva poručili su da zasad nemaju potvrđene podatke o točnom identitetu preparata, njegovoj seriji, podrijetlu, načinu nabave ni uvjetima u kojima je čuvan i primijenjen.

Zbog toga, ističu, trenutačno se ne može tvrditi ni da je riječ o lijeku Dysport niti da je korišten falsificirani preparat.

Te će okolnosti, kako navode, morati utvrditi nadležna tijela tijekom istrage.

Institut je tijekom 2025. i 2026. odobrio uvoz četiriju lijekova koji sadrže botulinum toksin tipa A. Te se serije nalaze u legalnom distribucijskom lancu i mogu se koristiti u zdravstvenim ustanovama.

Botulinum toksin zahtijeva stroge uvjete primjene

Iz Instituta podsjećaju da lijekovi koji sadrže botulinum toksin zahtijevaju odgovarajuće uvjete čuvanja, pripreme i primjene.

Njihova distribucija mora se odvijati preko ovlaštenih veleprodaja, ljekarni i zdravstvenih ustanova, dok ih smiju primjenjivati odgovarajuće educirani zdravstveni radnici i to u zdravstvenim ustanovama.

Ako postoji sumnja da je neki preparat nabavljen ili korišten izvan legalnog lanca, njegovo podrijetlo, način nabave i moguća protupravna postupanja utvrđuju policija, inspekcije i druga nadležna državna tijela.