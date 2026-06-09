Drama u Supetru: Vozač napao policiju i završio u pritvoru

Dana 7. lipnja 2026. godine oko 20:35 sati u Supetru policijski službenici zaustavili su osobno vozilo kojim je upravljao 43-godišnji muškarac, dok se na mjestu suvozača nalazila 37-godišnjakinja.

Tijekom postupanja vozač je odbio podvrgnuti se alkotestiranju te na zahtjev policijskih službenika nije dao na uvid osobne dokumente. Također je vrijeđao policijske službenike i odbijao izići iz vozila, zbog čega su policijski službenici nad njim uporabila sredstva prisile i to tjelesnu snagu. Istovremeno, 37-godišnjakinja je vikala i galamila na policijske službenike te ometala njihovo postupanje, zbog čega su i nad njom uporabljena sredstva prisile- tjelesna snaga. Nakon toga 43-godišnjak je rukom udario policijskog službenika, koji je tom prilikom zadobio laku tjelesnu ozljedu. Radi svladavanja aktivnog otpora i sprječavanja daljnjeg napada, policijski službenici uporabili su raspršivač s nadražujućom tvari (papreni sprej), tjelesnu snagu i sredstva za vezivanje.

Muškarac je uhićen i priveden u službene prostorije policije radi provođenja daljnjeg kriminalističkog istraživanja. Do sada je više puta kazneno i prekršajno prijavljivan, između ostalog, zbog nasilničkog ponašanja, prijetnji, narušavanja javnog reda i mira i prometnih prekršaja.

Po završetku, uz kaznenu prijavu, zbog sumnje da je počinio kazneno djelo prisile prema službenoj osobi i prijetnje predan je pritvorskom nadzorniku.

Protiv 37-godišnjakinje podnesen je optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.