Drama u stanu u Splitu: Sin napao oca, muškarac zadržan u bolnici

Splitska policija provodi kriminalističko istraživanje nad 30-godišnjakom kojeg se dovodi u vezu s fizičkim napadom na vlastitog oca.

Policija je zaprimila informaciju da je muškarcu pružena liječnička pomoć te da je zbog ozljeda glave zadržan na daljnjem liječenju.

Prema dosad dostupnim informacijama, muškarca je tijekom vikenda, u stanu na splitskom području, fizički napao njegov sin.

Policijski službenici pronašli su i uhitili 30-godišnjaka kojeg se dovodi u vezu s događajem.

Nad njim je u tijeku kriminalističko istraživanje, izvijestila je splitska policija.