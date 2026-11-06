Drama u Splitu: Odbio testiranje na alkohol i droge, vrijeđao policajce, a sud ga pustio na slobodu

Policijski službenici Druge policijske postaje Split u srijedu, 4. studenoga, oko 2.40 sati postupali su prema 36-godišnjem vozaču osobnog automobila u Pojišanskoj ulici.

Tijekom policijske kontrole muškarac je odbio testiranje na prisutnost alkohola i droga u organizmu.

Odbio je i liječnički pregled te uzimanje uzoraka krvi i urina radi daljnje analize.

Tijekom postupanja vrijeđao policajce

Prema policijskom izvješću, 36-godišnjak je tijekom postupanja počeo narušavati javni red i mir.

Pritom je psovao, omalovažavao policijske službenike i upućivao im pogrdne riječi.

Utvrđeno je da je muškarac već ranije pravomoćno kažnjavan zbog narušavanja javnog reda i mira, a protiv njega su u tijeku još tri prekršajna postupka.

Zbog novih prekršaja uhićen je i uz optužni prijedlog odveden na sud.

Policija tražila zadržavanje, sud odlučio drukčije

S obzirom na raniju kažnjavanost i opasnost od ponavljanja prekršaja, policija je predložila zadržavanje u trajanju od 15 dana.

Uz to, predložena je kazna zatvora od 15 dana, novčana kazna te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije na tri mjeseca.

Međutim, sud nije prihvatio prijedlog za zadržavanje te je 36-godišnjaka pustio na slobodu.

Konačna odluka o sankcijama bit će donesena naknadno.