Drama u splitskom stanu: Planula hrana na štednjaku, na teren izašlo devet vatrogasaca

Splitski vatrogasci tijekom dana intervenirali su na nekoliko lokacija u gradu, a među intervencijama našao se i požar koji je izbio zbog hrane ostavljene na štednjaku.

Prema izvješću Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita, prva intervencija zabilježena je u 9:05 sati u Ličkoj ulici, gdje su vatrogasci tehnički intervenirali prilikom otvaranja vrata stana.

Nešto prije podneva, u 11:52 sati, izašli su na teren u Đakovačkoj ulici, gdje je bilo potrebno ukloniti granu koja je pala na vozilo.

U večernjim satima uslijedile su dvije intervencije povezane s požarima. U 19:01 sati na Sućidru je gorjelo oko pet četvornih metara trave i niskog raslinja.

Samo pola sata kasnije, u 19:29 sati, vatrogasci su pozvani u Jeretovu ulicu zbog požara hrane u posudi na štednjaku. Na intervenciju su izašla dva vozila JVP-a Split s devet vatrogasaca.

Splitski vatrogasci tako su tijekom dana intervenirali zbog različitih situacija – od otvaranja vrata i uklanjanja grane s automobila do dva požara.