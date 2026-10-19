Drama u splitskoj osnovnoj školi: Zaštitar navodno udarao šestaše usred nastave, tužiteljstvo traži zatvorsku kaznu

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podignulo je optužnicu protiv 56-godišnjeg zaštitara kojeg tereti da je tijekom nastave u jednoj splitskoj osnovnoj školi fizički napao trojicu učenika šestog razreda, piše Index.

Prema optužnici, jednog je dječaka ošamario toliko snažno da su mu naočale odletjele s glave, drugome je nekoliko puta udario glavom o školsku klupu, a trećega je udario po leđima. Zaštitar poriče da je udarao djecu.

Sve se dogodilo u travnju prošle godine, kada je učiteljica informatike, zbog nediscipliniranog ponašanja učenika, pozvala zaštitara da joj pomogne uspostaviti red u razredu.

Prema optužnici podignutoj 20. kolovoza ove godine, zaštitar je ušao u učionicu i počeo vikati na djecu, nazivajući ih smećem.

Dječaku naočale odletjele s glave

Tužiteljstvo tvrdi da je zaštitar zatim prišao jednom učeniku i upitao ga zašto se smije.

"Šta se ti smiješ", rekao mu je, prema optužnici. Nakon toga ga je, tvrdi tužiteljstvo, snažno udario otvorenim dlanom po glavi.

Udarac je, prema opisu iz optužnice, bio toliko snažan da su dječaku naočale pale s glave i odletjele od predzadnje klupe do školske ploče.

Potom je zaštitar, prema optužnici, drugog učenika uhvatio za glavu i njome dva do tri puta udario o klupu, pri čemu je dječak udario bradom.

Trećeg je učenika, tvrdi tužiteljstvo, udario po leđima. Zbog svega toga tužiteljstvo ga tereti za tri kaznena djela povrede djetetovih prava.

Zaštitar poriče da je udarao djecu

Okrivljenik je tijekom ispitivanja porekao optužbe za fizičko nasilje. Ispričao je da ga je učiteljica pozvala jer nije mogla smiriti učenike. Prema njegovoj obrani, dočekala ga je uplakana i zamolila za pomoć.

"Molim vas, pomozite, ne znam više šta ću", rekla mu je, prema njegovu iskazu.

Tvrdi da joj je odgovorio kako je on samo čuvar i da uspostavljanje reda tijekom nastave nije njegov posao. Ipak je pristao ući u učionicu.

Priznao je da je povisio glas kako bi prestrašio učenike i natjerao ih da se smire, ali poriče da ih je vrijeđao ili udarao. Objasnio je da je pokušao glumiti strogoću i da se razred nakon njegova ulaska utišao.

Tvrdi i da je jednom učeniku samo dodirnuo rame, nakon čega je dječak spustio glavu na klupu i pokrio se rukama.

"Nije bilo na meni da to rješavam"

Zaštitar je istražiteljima rekao da je ranije radio kao zamjenski nastavnik engleskog jezika te da je učiteljici pokušao savjetovati kako održavati disciplinu.

Priznao je da nije trebao intervenirati u nastavi. "Žao mi je i ispričavam se djeci jer nije bilo na meni da to rješavam", naveo je u obrani, prema optužnici.

Također je rekao da je tog dana nakon ručka popio čašu vina, što je opisao kao nepromišljen postupak. No kategorički je odbacio tvrdnje da je bilo koga od učenika udario.

Djeca na ispitivanju opisala što se dogodilo

Tužiteljstvo smatra da iskazi trojice učenika daju osnovu za podizanje optužnice. Djeca su ispitana tijekom dokaznog ročišta pred sucem istrage Županijskog suda u Splitu.

Prema navodima tužiteljstva, njihovi iskazi međusobno se podudaraju. Sva trojica opisala su kako je zaštitar najprije vrijeđao učenike, a zatim fizički napao njih trojicu.

Ispričali su i da su se zbog njegova ponašanja prestrašili, uznemirili i plakali. U spisu se nalaze i medicinska dokumentacija djece te očitovanje učiteljice.

Tužiteljstvo traži godinu i pol zatvora, od čega šest mjeseci bezuvjetno

Splitsko tužiteljstvo predložilo je sudu da zaštitara proglasi krivim za tri kaznena djela povrede djetetovih prava i izrekne mu jedinstvenu kaznu od godinu i šest mjeseci zatvora.

Predlaže djelomičnu uvjetnu osudu, prema kojoj bi zaštitar šest mjeseci proveo u zatvoru.

Preostalu godinu dana ne bi morao odslužiti ako tijekom trogodišnjeg roka provjeravanja ne počini novo kazneno djelo.

Tužiteljstvo traži i da plati 200 eura troškova kaznenog postupka. Zaštitar dosad nije bio kazneno osuđivan, a o njegovoj krivnji odlučivat će Općinski sud u Splitu.