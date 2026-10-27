Drama u splitskoj osnovnoj školi: Dijete prijetilo da će ozlijediti učenike iz razreda, policija provjerila školu i dom

Nakon dojave o potencijalnoj ugrozi učenika u Splitu, redakcija Radio Splita uputila je upit splitskoj policiji. U odgovoru je istaknuto kako je PU splitsko-dalmatinska uspješno i u najkraćem roku razriješila prijavu o potencijalnoj ugrozi sigurnosti u odgojno-obrazovnoj ustanovi na području grada Splita. Neslužbeno, riječ je o Osnovnoj školi Blatine-Škrape.

Hitnom policijskom intervencijom i provedenim provjerama utvrđeno je kako nema stvarne opasnosti za učenike i zaposlenike škole. Kriminalističko istraživanje pokrenuto je nakon što je policija u ponedjeljak navečer zaprimila dojavu odgovorne osobe iz obrazovne ustanove. Prema tim saznanjima, jedno je dijete unutar razreda verbalno izrazilo namjeru da će ozlijediti pojedine učenike iz vlastitog razreda.

Ravnateljstvo škole o događaju je odmah preventivno izvijestilo i roditelje djece iz tog razrednog odjela. Policijski službenici reagirali su brzo te su već jutros posjetili adresu stanovanja obitelji. Nakon toga, skrbnik je doveo dijete u službene prostorije policije zbog obavljanja razgovora.

U sklopu kriminalističkog istraživanja, policija je obavila detaljne provjere u samoj školi, kao i u domu djeteta. Tom prilikom nisu pronađeni nikakvi predmeti, oružje, kao ni fotografije spornih predmeta koji bi se na bilo koji način mogli povezati s protupravnim ili nasilnim ponašanjem.

Kako je riječ o djetetu mlađem od 14 godina, koje prema hrvatskom zakonodavstvu nije kazneno odgovorno, splitska policija će o cijelom događaju službeno obavijestiti Hrvatski zavod za socijalni rad radi daljnjeg postupanja, izvijestili su iz PU splitsko-dalmatinske, a prenosi HRT.