Drama u splitskoj luci: Policajci skočili u more i spasili mladića koji se utapao

Dvojica policijskih službenika Druge policijske postaje Split u četvrtak, 23. srpnja, nekoliko minuta nakon 4.30 sati, spasila su život 23-godišnjem Nizozemcu koji je plutao na površini mora ispred splitske luke.

Policija je zaprimila dojavu da se s vanjske strane veza 27 u Trajektnoj luci nalazi muškarac koji se utapa i doziva pomoć dok se pridržava za brodski lanac. Na mjesto događaja odmah je upućena ophodnja Druge policijske postaje Split.

Po dolasku na lokaciju policijski službenici uočili su muškarca u moru. Jedan od njih odmah je skinuo odoru i skočio u more te doplivao do muškarca koji je plutao. U pomoć mu je potom priskočio i drugi kolega, nakon čega su zajedno muškarca dovukli do željeznih ljestvi na lukobranu.

Uz pomoć kolege koji se nalazio na kopnu uspjeli su ga izvući iz mora i podignuti na lukobran, nakon čega je odmah pozvana hitna medicinska pomoć.

Spašeni muškarac bio je dezorijentiran, pothlađen i pod vidljivim utjecajem alkohola. Kod sebe nije imao dokumente, zbog čega policijski službenici u početku nisu mogli utvrditi njegov identitet. Pokušali su s njim razgovarati, a prema komunikaciji na engleskom jeziku bilo je vidljivo da se radi o stranom državljaninu.

Hitna medicinska pomoć prevezla ga je u bolnicu, gdje je zadržan na opservaciji.

Dok su policajci na terenu spašavali muškarca, u Drugu policijsku postaju Split nazvao je mladić koji je na engleskom jeziku prijavio nestanak prijatelja. Kazao je da je njegov prijatelj tijekom večeri bio s društvom na području Bačvica, ali da je oko 4 sata nestao.

Policijski službenici su prema opisu osobe povezali da bi se moglo raditi o muškarcu kojeg su upravo spasili iz mora te su prijatelje uputili u bolnicu. Tamo je potvrđen identitet spašenog mladića – riječ je o 23-godišnjem državljaninu Nizozemske.

Policija ističe kako je nepromišljeni potez mladića, koji je pod utjecajem alkohola tijekom noći odlučio ući u more i plivati, mogao završiti tragično. Zahvaljujući brzoj reakciji i hrabrosti policijskih službenika tragedija je spriječena.