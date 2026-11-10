Drama u Solinu: Policiji nije htio stati, a onda su otkrili što sve skriva

Dvadesetpetogodišnji vozač, kojeg je policija u Solinu zaustavila nakon što se oglušio na naredbu za zaustavljanje, završio je u zatvoru. Riječ je o višestrukom ponavljaču prometnih prekršaja kojemu je vozačka dozvola ranije ukinuta zbog prikupljenih negativnih bodova, a tijekom policijskog postupanja kod njega su pronađeni i marihuana te streljivo.

Sve se dogodilo 6. studenoga oko 19.30 sati, kada su policijski službenici Policijske postaje Solin pokušali zaustaviti automobil. Vozač se, međutim, nije zaustavio na njihov znak, već je nastavio vožnju.

Policajci su ga ubrzo zaustavili, a provjerom su utvrdili niz nepravilnosti.

Utvrđeno je da 25-godišnjak upravlja vozilom iako mu je vozačka dozvola ukinuta i oduzeta zbog negativnih prekršajnih bodova.

Osim toga, na snazi mu je zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije, koja traje do siječnja 2027. godine.

Provjerom automobila policija je ustanovila i da mu je isteklo važenje prometne dozvole.

Tijekom daljnjeg postupanja od mladića su oduzeti manja količina marihuane i streljivo, a policija mu je privremeno oduzela i automobil.

Sudu je predloženo da se donese odluka o trajnom oduzimanju vozila.

Kako navode iz policije, riječ je o osobi koja je dosad čak šest puta pravomoćno kažnjavana zbog najtežih prometnih prekršaja i prekršaja povezanih sa zlouporabom droga.

Zbog novih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, Zakona o suzbijanju zlouporabe droga te Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, 25-godišnjak je uz optužni prijedlog doveden pred nadležni sud.

Policija je zatražila njegovo zadržavanje zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja, a predložila je i kaznu zatvora u trajanju od 120 dana te izricanje zaštitne mjere psihosocijalnog tretmana.

Sud je prihvatio prijedlog za zadržavanje te 25-godišnjaku odredio 15 dana zadržavanja, nakon čega je predan u zatvor.

O prijedlogu policije za izricanje 120 dana zatvora i trajno oduzimanje automobila u dostavljenom priopćenju nije navedena konačna odluka.