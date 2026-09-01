Drama u Solinu: Bježao policiji, skrivio nesreću pa nastavio voziti, policija tražila 120 dana zatvora

Policijski službenici Postaje prometne policije Split su 30. kolovoza 2026. godine oko 21.45 sati u Solinu pokušali zaustaviti osobni automobil kojim je upravljao 52-godišnjak, no vozač se nije zaustavio na zvučne i svjetlosne znakove policije, već je nastavio vožnju. Tijekom udaljavanja izazvao je prometnu nesreću u kojoj je zadobio tešku tjelesnu ozljedu, nakon čega je napustio mjesto događaja i nastavio vožnju do trenutka kada se zbog nemogućnosti daljnjeg kretanja zaustavio.

Daljnjim postupanjem utvrđeno je da upravlja vozilom iako zbog prikupljenih 12 negativnih prekršajnih bodova nema pravo ponovno steći vozačku dozvolu do 3. lipnja 2027. godine. Kod njega je pronađeno ukupno 10,5 grama marihuane, a preliminarnim testiranjem utvrđena je prisutnost droga, nakon čega je odbio vađenje krvi i urina radi daljnje analize. Utvrđeno je i da je vozilu prometna dozvola istekla prije više od 15 dana. Tijekom policijskog postupanja vrijeđao je i omalovažavao policijske službenike.

Muškarac je uhićen i doveden nadležnom sudu. Policija je u optužnom prijedlogu predložila da mu se zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja odredi zadržavanje u trajanju od 15 dana. Za počinjene prekršaje predložena je ukupna novčana kazna od 2.450 eura te ukupna kazna zatvora u trajanju od 120 dana. Policija je predložila i trajno oduzimanje osobnog automobila i pripadajućih registarskih pločica.

Općinski prekršajni sud u Splitu, Stalna služba u Solinu, odredio mu je zadržavanje zbog bojazni da bi mogao ponoviti istovrsne prekršaje. Zadržavanje je određeno u trajanju 12 dana nakon čega je predan u zatvor.