DRAMA U ŠIBENIKU Porezna zatvorila dva lokala, vlasnik ogorčen: "Zatvorili su nas zbog četiri eura"

Porezna uprava pojačano provodi nadzore na Jadranskoj obali i otocima. Od siječnja do jučer utvrđeno je gotovo 2.800 nepravilnosti i izrečene su 173 mjere privremene zabrane obavljanja djelatnosti.

Privremeno su zatvorena i dva ugostiteljska objekta u centru Šibenika. Vlasnik jednog od njih tvrdi kako su ih zatvorili zbog 4 eura viška u blagajni, dok iz Porezne uprave kažu da na osam dana zatvaraju samo one koji prekršaje ponavljaju, piše HRT.

- U 1.22 su me nazvali da je došla porezna. Ja govorim: "Gdje je došla porezna, mi ne radimo, zatvoren lokal". Konobar mi kaže: "Šefe mi smo ostali ovdje popit piće, tu dvojica su nam tražili dvije pive, dali smo im i oni su porezna", rekao je Davor Perković, vlasnik privremeno zatvorenog ugostiteljskog objekta.

- Nikoga ne bi zatvorili za višak od 4 eura. Isključivo govorimo o ponavljačima i onima koji su model ponašanja "ja radim prekršaj, platim neku kaznu", po našem iskustvu, našoj analizi rizika, ukalkulirali u svoj model poslovanja, izjavila je Mila Vukoja, pomoćnica ravnatelja Porezne uprave.