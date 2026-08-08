Drama u Rijeci: Urušio se balkon napuštene kuće, mladići pali zajedno s njim

Na Pećinama u Rijeci večeras se urušio balkon napuštene kuće u blizini hotela Jadran, piše Index.

Prema njegovim riječima, zajedno s balkonom pali su mladići koji su se nalazili na njemu, a na mjesto događaja stigli su vatrogasci i hitna pomoć.

"Vidio sam vatrogasce i hitnu kako trče. Rekli su da su klinci pali zajedno s balkonom", rekao nam je čitatelj.

Napuštena kuća u koju mladi često ulaze

Kaže da je riječ o napuštenoj kući pored hotela Jadran u koju mladi često ulaze kroz rupu na ogradi.

Riječki vatrogasci za Index su zasad samo potvrdili da su na intervenciji.

Više informacija zasad nije poznato.