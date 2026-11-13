Drama u Remetincu: Osumnjičenima za smrt pacijenta na psihijatriji prijetili zatvorenici, jedan navodno i fizički napadnut

Trojica medicinskih tehničara kojima je određen jednomjesečni istražni zatvor u slučaju smrti Kristiana Josipa Periša premještena su iz Remetinca. Jedan je smješten u Kaznionicu u Lipovici-Popovači, a dvojica u Zatvor u Karlovcu.

Prema informacijama Indexa, tehničar koji je ostao u zatvoru u Zagrebu prebačen je na drugi odjel te je dobio pravo na izlazak u šetnju na posebnom zatvorskom šetalištu.

U Remetinec su dovezeni u nedjelju, nakon što im je određen istražni zatvor. Premještaj je obavljen iz sigurnosnih i preventivnih razloga.

Fizički napadnut tehničar

Neslužbeno doznaje Index da su im drugi zatvorenici prijetili, a tehničar u Zagrebu je i fizički napadnut.

Ministarstvo pravosuđa je objavilo da su premještaji realizirani iz organizacijskih i sigurnosnih razloga, uz prethodnu suglasnost nadležnog suda.

"Posebice ističemo da nitko od tih istražnih zatvorenika nije ozlijeđen", piše u priopćenju.

Periš je preminuo 21. listopada ove godine u istoj klinici nakon što su ga, prema policijskom opisu snimke videonadzora, tehničari udarali, koljenima mu pritiskali vrat i držali mu jastuk na licu, nastavivši primjenjivati silu i nakon što je prestao pružati otpor.