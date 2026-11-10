Drama u Radošiću: Mladić (20) prijetio eksplozivom i pucao na policiju, pronađen mu pravi arsenal oružja!

Policijski službenici Druge policijske postaje Split dovršili su kriminalističko istraživanje događaja koji je u nedjelju, 8. studenoga, uznemirio područje Radošića. Dvadesetogodišnjak je sinoć, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku, a policija ga sumnjiči za ukupno šest kaznenih djela.

Prema rezultatima kriminalističkog istraživanja, mladić je u nedjelju poslijepodne, nakon što je primijetio dolazak člana obitelji i policijskih službenika, repetirao pušku koju je držao u ruci te im zaprijetio da se ne približavaju jer će aktivirati veću količinu eksploziva i sve ih usmrtiti.

Pucao u zrak i policijsko vozilo

Nakon izrečenih prijetnji, 20-godišnjak je, prema policijskim sumnjama, zapucao u zrak, a potom i u dva vozila. Jedno od njih bilo je službeno policijsko vozilo.

Nakon pucnjave udaljio se s mjesta događaja.

Policija ga je pronašla i uhitila iste večeri, oko 18.40 sati, na području Radošića. Prilikom pregleda nakon uhićenja kod njega je pronađena ručna bomba.

U pretragama pronađeni puškomitraljez, ručni bacač i bombe

Kriminalističko istraživanje nastavljeno je pretragama stanova na području Splita, Kaštela i Radošića, kao i osobnog automobila.

Policijski službenici oduzeli su puškomitraljez, ručni bacač, tromblonsku minu, osam ručnih bombi te veću količinu različitog streljiva.

U automobilu su pronađene još dvije ručne bombe u originalnim spremnicima.

Tijekom pretrage terena policajci su pronašli i dvije odbačene puške, revolver, spremnik sa streljivom, cijev puške, kundak te dodatno streljivo.

Osumnjičen za šest kaznenih djela

Policija je utvrdila postojanje osnovane sumnje da je 20-godišnjak počinio šest kaznenih djela: dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari, dva kaznena djela prisile prema službenoj osobi, prijetnju te oštećenje tuđe stvari.

Prema policijskim informacijama, mladić je i ranije bio kazneno prijavljivan, i to dva puta zbog neovlaštenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja predan je pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.