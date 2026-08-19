Drama u Park-šumi Marjan: Nestali internet i e-mail, podnesena kaznena prijava zbog sumnje na neovlašteni pristup IT sustavu

Ozbiljan sigurnosni incident potresao je Javnu ustanovu za upravljanje Park-šumom Marjan. Prema službenom zapisniku Upravnog vijeća, nakon prekida suradnje s dotadašnjim pružateljem IT usluga ustanova je ostala bez interneta, potom su prestale raditi službene e-mail adrese, a utvrđeno je i da su promijenjeni podaci administratorskog računa. U dokumentu se navodi sumnja da je neovlašteni pristup računalnom sustavu bio aktivan i u trenutku podnošenja kaznene prijave.

Incident se, prema zapisniku sa sjednice Upravnog vijeća održane 11. kolovoza, dogodio sredinom srpnja, nakon što je Javna ustanova raskinula ugovor s dotadašnjim pružateljem IT usluga i angažirala novu tvrtku za održavanje informatičke infrastrukture. Nakon pregleda sustava radi preuzimanja održavanja, prijavljen je potpuni gubitak pristupa internetu. Izlaskom tehničara na teren utvrđeno je da je mrežni usmjerivač bio vraćen na tvorničke postavke, čime je, kako se navodi u dokumentaciji, izbrisana kompletna mrežna konfiguracija. Serverska infrastruktura u tom trenutku, prema izvještaju, još nije bila zahvaćena.

Nakon interneta pao i e-mail sustav

Problemi, međutim, tu nisu završili. Nakon ponovne uspostave internetske veze prijavljen je prestanak rada službene e-mail usluge. Najprije je zabilježena nemogućnost slanja i primanja poruka na jednom računu, a potom su jednake probleme prijavili i drugi zaposlenici. U izvještaju se posebno ističe da vraćanje usmjerivača na tvorničke postavke nije nešto što bi se trebalo dogoditi spontano ili kao posljedica uobičajenog kvara, već zahtijeva određenu intervenciju - fizičkim ili udaljenim administratorskim pristupom. Istodobni problemi s e-mail sustavom kod većeg broja korisnika, navodi se u dokumentu, otvorili su sumnju da je moglo doći do izmjena na razini domene, DNS zapisa ili administratorskog dijela sustava elektroničke pošte.

Promijenjeni administratorski podaci

Još ozbiljniji detalj utvrđen je prilikom pokušaja vraćanja administratorskog pristupa. Prema izvještaju, podaci administratorskog računa bili su izmijenjeni bez odobrenja ustanove, a kao kontakt je navedena treća osoba. U dokumentu se ističe da je takvu promjenu moguće napraviti jedino uz aktivan administratorski pristup.

Upravo je taj podatak jedan od ključnih elemenata zbog kojih je slučaj prerastao iz tehničkog problema u sigurnosni incident. Ustanova u zapisniku navodi i da joj nakon prestanka poslovne suradnje nisu bili predani tehnička dokumentacija, administratorski pristupni podaci i konfiguracije sustava, iako je njihova dostava prethodno više puta zatražena. Nakon utvrđenih nepravilnosti Javna ustanova podnijela je nadležnom državnom odvjetništvu kaznenu prijavu zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela neovlaštenog pristupa računalnom sustavu. Važno je naglasiti da je riječ o sumnjama i navodima iz službenog dokumenta, a ne o pravomoćno utvrđenoj kaznenoj odgovornosti.

Posebno zabrinjava zaključak naveden u izvještaju: prema procjeni ustanove, sve utvrđene okolnosti upućivale su na to da je neovlašteni pristup treće osobe računalnom sustavu još uvijek bio aktivan u trenutku podnošenja kaznene prijave. Razmjeri problema nisu ostali samo na tehničkoj razini. U trenutku sastavljanja izvještaja službene e-mail adrese ustanove još nisu bile u funkciji, zbog čega je, kako se izrijekom navodi u zapisniku, bilo onemogućeno normalno poslovanje.

Kontaktirali smo ravnatelja Jakšu Božanića

Dalmacija Danas kontaktirala je Jakšu Božanića, ravnatelja Javne ustanove za upravljanje Park-šumom Marjan, od kojeg smo zatražili pojašnjenje sigurnosnog incidenta i informaciju o tome što je do sada utvrđeno.

Božanić nam je potvrdio da je riječ o sigurnosnom incidentu zbog kojeg je Ustanova poduzela potrebne mjere i podnijela kaznenu prijavu. Međutim, zbog postupanja nadležnih tijela koje je još uvijek u tijeku, u ovom trenutku nije želio iznositi dodatne detalje.

"S obzirom na to da je riječ o sigurnosnom incidentu i da je postupanje nadležnih tijela u tijeku, u ovom trenutku ne bih iznosio detalje koji bi mogli prejudicirati daljnji postupak", kazao je Božanić za Dalmaciju Danas. Dodao je kako će o svim relevantnim okolnostima i eventualnim novim saznanjima moći detaljnije govoriti nakon što nadležna tijela završe svoje postupanje.