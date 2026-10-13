Drama u Omišu: 73-godišnjak telefonom prijetio policajcima, a potom ih vrijeđao tijekom intervencije

Policija je u ponedjeljak navečer, 12. listopada, intervenirala u Omišu zbog 73-godišnjeg muškarca kojeg sumnjiči da je ranije tijekom dana telefonski prijetio policijskim službenicima i vrijeđao ih pozivajući broj žurne službe.

Kako su nam potvrdili iz policije, muškarac je pronađen tijekom večernjih sati, no ni tada nije prestao s neprimjerenim ponašanjem.

Vrijeđao policajce i odbijao suradnju

Prema policijskim informacijama, 73-godišnjak je tijekom postupanja narušavao javni red i mir, vrijeđao i omalovažavao policijske službenike te odbijao surađivati s njima.

Zbog njegova ponašanja policajci su uporabili sredstva prisile.

Policija navodi da je muškarac bio u rastrojenom stanju, zbog čega je odveden u bolnicu na liječnički pregled.

Zadržan u bolnici, slijedi kriminalističko istraživanje

Nakon liječničkog pregleda 73-godišnjak je zadržan u bolnici.

Iz policije su potvrdili da kriminalističko istraživanje još nije provedeno te da će uslijediti kada prestanu razlozi za njegovo bolničko zadržavanje.

Tada bi se trebale utvrditi sve okolnosti telefonskih prijetnji, kao i njegova ponašanja tijekom policijske intervencije.