Drama u noćnom klubu: Bačen suzavac, nastala panika, više osoba navodno izgubilo svijest

Prava drama odvijala se u noći na nedjelju u noćnom klubu VIP Club u Jelahu, nedaleko od Tešnja u Bosni i Hercegovini, nakon što je nepoznata osoba navodno bacila suzavac među goste.

Kako javlja portal Crna-hronika.info, incident je izazvao paniku u klubu, a posjetitelji su pokušavali što prije napustiti prostor. Prema neslužbenim informacijama, više osoba izgubilo je svijest nakon izlaganja nadražujućoj tvari.

Gosti su se žalili na snažan kašalj, osjećaj gušenja, otežano disanje te pečenje očiju, nosa i grla. Pojedini su osjećali vrtoglavicu i dezorijentaciju.

„Ljudi su se gušili, stolovi su padali preko mladića i djevojaka”

Jedna od svjedokinja ispričala je da je incident izbio oko 0:30 sati te da su tijekom paničnog izlaska iz kluba neki posjetitelji ozlijeđeni.

„Ljudi su se gušili, strašno je bilo. Visoki stolovi su padali preko mladića i djevojaka”, opisala je dramatične trenutke.

Prema njezinim tvrdnjama, pojedini gosti zadobili su i ozbiljnije ozljede.

„Više ljudi je teže ozlijeđeno. Dosta ih ima slomljene ekstremitete. Ljudi su se gušili”, dodala je svjedokinja.

Navodi o težini ozljeda zasad nisu službeno potvrđeni.

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Policija istražuje okolnosti incidenta

Na mjesto događaja izašli su policijski službenici koji utvrđuju što se točno dogodilo i tko je odgovoran za bacanje nadražujuće tvari.

Zasad nije poznato koliko je osoba zatražilo liječničku pomoć niti je službeno potvrđen broj ozlijeđenih.

Više informacija očekuje se nakon policijskog istraživanja.