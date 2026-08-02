Drama u Modrom jezeru: Stranoj državljanki pozlilo zbog toplinskog udara, spašavale je sve žurne službe

Prava drama odvijala se danas na području Modrog jezera u Imotskom, gdje je stranoj državljanki pozlilo tijekom boravka na jednom od najpoznatijih imotskih prirodnih lokaliteta.

Prema prvim informacijama, žena je zadobila toplinski udar, zbog čega je na teren odmah upućen veći broj žurnih službi.

U akciji spašavanja sudjelovali su djelatnici Policijske granične postaje Imotski, pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Makarska, vatrogasci DVD-a Imotski te tim Hitne medicinske službe Imotski.

Zahvaljujući brzoj i koordiniranoj intervenciji svih službi, unesrećenoj je pružena hitna medicinska pomoć te je sigurno zbrinuta na daljnju obradu.

Zbog visokih temperatura koje ovih dana vladaju u Imotskom, iz žurnih službi ponovno apeliraju na građane i turiste da izbjegavaju boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana, ponesu dovoljno vode te vode računa o vlastitom zdravstvenom stanju tijekom obilaska prirodnih znamenitosti, piše Radio Imotski.