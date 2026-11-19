Žena u dobi od 53 godine godine ozlijeđena je na područjue Makarske oštrim predmetom te je prevezena u splitsku bolnicu na pružanje liječničke pomoći. Nakon događaja policija je pokrenula kriminalističko istraživanje i potragu za 24-godišnjim muškarcem kojeg dovodi u vezu s njezinim ozljeđivanjem.

Potraga je završila u Makarskoj, gdje su policijski službenici oko 00.50 sati pronašli osumnjičenika. Međutim, prije njihova dolaska muškarac se ozlijedio nožem, zbog čega mu je također bila potrebna liječnička pomoć.

Policija ga pronašla tijekom noći

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske u odgovoru na upit Dalmacije Danas potvrdili su da je potraga pokrenuta odmah nakon saznanja o događaju.

„Oko 00.50 sati od strane policijskih službenika je pronađen u Makarskoj. Prije dolaska policajaca ozlijedio se nožem i pruža mu se liječnička pomoć“, naveli su iz policije.

Utvrđuju se okolnosti događaja

Zasad nije poznata težina ozljeda žene ni 24-godišnjeg muškarca. Policija je pokrenula kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.

Neslužbeno, žena je ranjena u srijedu navečer na području Velikog Brda. Po ranjenu ženu je stigao helikopter i prevezao je u KBC Split.