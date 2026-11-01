Drama u Kistanjama: Vatrometna raketa eksplodirala pred dvojicom mladića, jedan teško ozlijeđen i prevezen u Split

U Kistanjama se u subotu, 31. listopada, dogodila nesreća u kojoj su ozlijeđena dvojica mladića u dobi od 20 i 23 godine.

Prema informacijama policije, incident se dogodio oko 15.30 sati ispred obiteljske kuće, kada su mladići rukovali pirotehničkim sredstvom.

Dosadašnjim policijskim izvidima utvrđeno je da su nestručnim rukovanjem aktivirali vatrometnu raketu, najvjerojatnije kategorije F2 ili F3.

Umjesto da se ispali u zrak, raketa je eksplodirala na tlu, pri čemu su obojica zadobila ozljede.

Teško ozlijeđeni mladić prevezen na liječenje u Split

Nakon nesreće ozlijeđeni su zatražili liječničku pomoć u Općoj i veteranskoj bolnici u Kninu.

Liječnici su kod 23-godišnjaka utvrdili teške tjelesne ozljede, zbog čega je prevezen u zdravstvenu ustanovu na području Splita.

Ondje je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju.

Drugi mladić, star 20 godina, u eksploziji je zadobio lakše tjelesne ozljede.

Policija utvrđuje sve okolnosti eksplozije

Policijski službenici nastavljaju provoditi izvide kako bi utvrdili sve okolnosti ovog događaja.

Posebno se istražuje način na koji je pirotehničko sredstvo aktivirano te okolnosti koje su dovele do eksplozije na tlu.

Ovaj slučaj još je jedan podsjetnik na opasnosti koje mogu nastati pri nepravilnom rukovanju pirotehničkim sredstvima, osobito kada se koriste protivno sigurnosnim uputama.

Policija zasad nije objavila dodatne pojedinosti o okolnostima nesreće.