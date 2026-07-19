DRAMA U KAŠTELIMA Začulo se: "Žena se utapa". Trojica mladića bez razmišljanja skočila u more

Trojica muškaraca spasila su jučer oko 15 sati ženu od utapanja na plaži Torac u Kaštel Gomilici. Prema izjavama svjedoka, žena je nepomično plutala u moru i počela tonuti, a muškarci su odmah uskočili i izvukli je na obalu, gdje ju je pregledala liječnica koja se zatekla na plaži, piše Portal Grada Kaštela.

Situacija je postala ozbiljna kada su kupači primijetili da se žena, koja je bila daleko od obale, ne pomiče. Jedan stariji gospodin je povikao "Ljudi, žena se utapa!", nakon čega su trojica mladića odmah reagirala. Utrčali su u more, brzo doplivali do žene te je uspješno izvukli na kopno. Svjedoci navode da je njihova koordinacija i brzina spriječila teže posljedice.

"Kaštela mogu biti ponosna"

Jedan od očevidaca ispričao je kako se sve odigralo. "Stariji gospodin je povikao kad je primijetio da se baka u dubini utapa. Dok su drugi još shvaćali što se događa, trojica mladića već su skočila u more i zaplivala prema njoj. Kasnije smo saznali da je baka, koja je imala nekoliko teških operacija, ostala nepomična u moru i počela tonuti", rekao je.

Posebno je istaknuo skromnost spasitelja, koji nakon svega nisu tražili nikakvu pažnju. "Radi se o konobaru iz beach bara Ego, radniku na štandu za najam vodenih skutera Ego te pripadniku Hrvatske ratne mornarice. Njegova smirenost i vojno iskustvo bili su ključni. Želim im još jednom zahvaliti, a Kaštela mogu biti ponosna na ovakve mladiće", poručio je svjedok.

Događaju su svjedočili i brojni turisti, među kojima i grupa iz Slavonije, koji su pohvalili reakciju mladića. "Svi na plaži odali su priznanje spasiocima. Želimo da se za ovo dobro djelo čuje i da mladići dobiju priznanje koje zaslužuju", izjavio je jedan od njih. Dodao je kako su takvi primjeri iznimno važni. "U vremenu kada često slušamo negativne vijesti, ovakvi primjeri hrabrosti i humanosti zaslužuju svaku pohvalu", zaključio je.