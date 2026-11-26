Policijski službenici u srijedu, 25. studenoga, u poslijepodnevnim satima na području Kaštela uhitili su 50-godišnjeg muškarca zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela oštećenja tuđe stvari i prijetnje.
Kako je izvijestila policija, zaprimljena je dojava da je 50-godišnjak oštrim predmetom oštetio vrata obiteljske kuće svog poznanika, 40-godišnjeg muškarca, te da mu prijeti.
Uhićen uz uporabu sredstava prisile
Policijski službenici odmah su poduzeli mjere traganja, osigurali sigurnost oštećenog muškarca te uz uporabu sredstava prisile uhitili 50-godišnjaka, kojem su oduzeli sjekiru.
U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba.
Uhićeni muškarac doveden je u službene prostorije policije, gdje je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje.
Zbog postojanja osnovane sumnje u počinjenje kaznenih djela oštećenja tuđe stvari i prijetnje, 50-godišnjak će tijekom dana biti predan pritvorskom nadzorniku.