Drama u kanjonu kod Skradina: biciklistica ozlijeđena na nepristupačnom terenu, po nju stigao helikopter

Članovi HGSS stanice Šibenik u srijedu su sudjelovali u spašavanju biciklistice iz kanjona Guduće.

Poziv je stigao nešto prije 14 sati iz Centra 112. Dežurni spašavatelj obaviješten je da u kanjonu rijeke Guduće nastradala biciklistica.

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'Zbog lošeg i relativno nepristupačnog terena od nas se traži da pružimo asistenciju timu HMP pri izvlačenju. Na teren odmah izlazi 10 spašavatelja te se upućuju na dobivenu lokaciju. Istovremeno se angažira HEMS sa helikopterom te vatrogasci DVD-a Skradin. Pri dolasku zatičemo medicinsko osoblje HEMS-a koji su osobu pregledali te je mobiliziramo i iznosimo do helikoptera odakle je poletjela na daljnje liječenje', izvijestili su iz HGSS stanice Šibenik.