Drama u Jadranu: Supružnici satima plutali na moru, spasili ih hrvatski policajci Mario i Dalibor

Pripadnici pomorske policije Mario Vuksanović i Dalibor Đurić spasili su u petak dvoje slovenskih državljana koje su morske struje odnijele prema otvorenom moru na području Crvenog vrha u Istri.

Dojava o iscrpljenoj osobi u moru zaprimljena je 26. lipnja oko 15:30 sati, a posada policijskog plovila P-212 na mjesto događaja stigla je dvadesetak minuta kasnije. U moru su zatekli 69-godišnjaka i 65-godišnjakinju kako se, vidno iscrpljeni, drže za SUP dasku.

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Spašeni supružnici policajcima su ispričali da je žena oko 12:30 sati krenula plivati uz obalu, no snažan vjetar i morska struja počeli su je nositi prema pučini u smjeru Savudrijskog zaljeva. Budući da se nije vraćala, njezin suprug sat vremena kasnije krenuo je za njom na SUP dasci kako bi joj pomogao. Međutim, ni on se zbog jake struje i stjenovite obale nije uspio vratiti na kopno.

Na moru su plutali više od tri sata, sve dok ih policijski službenici nisu pronašli i sigurno prevezli na obalu.

Iskusni policajci nakon još jedne uspješne akcije spašavanja apelirali su na građane i turiste da prije odlaska na more provjere vremensku prognozu te obrate pozornost na vjetar, valove i morske struje.

– Za kupanje birajte uređene plaže s lakšim pristupom moru. Budite svjesni svojih plivačkih sposobnosti i tjelesne spreme – poručio je Mario Vuksanović.

Njegov kolega Dalibor Đurić upozorio je i na opasnost od dehidracije.

– Na moru lako dolazi do dehidracije jer se tijelo u vodi hladi pa se znojenje ne osjeća, a napor i gutanje slane vode dodatno ubrzavaju gubitak tekućine. Time raste rizik od grčeva, vrtoglavice i iscrpljenosti. Kupačima savjetujemo da ostanu unutar ograđenih kupališta i ne udaljavaju se više od 100 metara od obale, dok se sa SUP-om, kajakom ili pedalinom ne bi smjeli udaljavati više od 300 metara od obale – upozorio je Đurić.