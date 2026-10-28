DRAMA U IZRAELU: Netanyahu prema izlaznim anketama gubi većinu, ali pobjednika nema! Sve bi moglo ovisiti o 17 zastupnika

Izrael se nakon parlamentarnih izbora održanih u utorak, 27. listopada, našao pred mogućnošću nove političke blokade. Prema izlaznim anketama, dugogodišnji premijer Benjamin Netanyahu mogao bi izgubiti dosadašnju parlamentarnu većinu, ali ni njegov glavni politički suparnik, bivši načelnik Glavnog stožera izraelske vojske Gadi Eisenkot, zasad nema osiguranu potporu za preuzimanje vlasti.

Kako izvještavaju Reuters, Associated Press i The Guardian, većina glavnih televizijskih projekcija pokazuje tijesnu prednost oporbenog bloka, dok Netanyahuov Likud ostaje pojedinačno najjača stranka u parlamentu.

Međutim, ono što na prvi pogled izgleda kao poraz aktualnog premijera moglo bi se pretvoriti u dugotrajnu političku krizu. Za sastavljanje izraelske vlade potrebno je najmanje 61 od ukupno 120 zastupnika Knesseta, a prema dosadašnjim projekcijama nijedan od dvaju glavnih političkih blokova ne doseže tu brojku.

Izlazne ankete donijele neočekivanu neizvjesnost

Prema prvim projekcijama triju glavnih izraelskih televizijskih mreža, Netanyahuov politički blok mogao bi osvojiti oko 50 zastupničkih mjesta, dok se bloku stranaka koje predvodi Eisenkot predviđalo 52 do 53 mandata. Stranke arapskih građana Izraela, koje nisu uključene u te dvije skupine, mogle bi osvojiti između 17 i 18 mjesta.

Ipak, tijekom večeri došlo je do određenih promjena u procjenama.

Reuters navodi da su dvije od triju velikih televizijskih mreža u ažuriranim anketama i dalje davale blagu prednost Eisenkotovu bloku, dok je Channel 13 projicirao izjednačenje dvaju političkih tabora, s po 51 zastupnikom.

Istodobno je Channel 14 objavio znatno drukčiju projekciju, prema kojoj Netanyahuov blok osvaja čak 60 mjesta, odnosno samo jedno manje od potrebne većine.

Zbog razlika između anketa i činjenice da službeno prebrojavanje glasova još traje, konačan izborni ishod ostaje neizvjestan.

Netanyahuov Likud, prema većini glavnih projekcija, osvaja između 24 i 25 zastupničkih mjesta, dok se Eisenkotovoj centrističkoj stranci Yashar predviđa između 21 i 23 mandata.

Povijesna izlaznost: Na birališta izašlo gotovo 78 posto birača

Jedan od najupečatljivijih podataka izbora jest iznimno visoka izlaznost.

Prema podacima izraelskog Središnjeg izbornog povjerenstva koje prenosi Reuters, na izbore je izašlo 77,7 posto birača, što je najviša izlaznost u više od dva desetljeća i približno sedam postotnih bodova više nego na izborima 2022