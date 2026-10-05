Drama u Istri: Kosovar srušio dvoje djece s četverocikla i mopeda, jedno završilo u bolnici

Labinska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 30-godišnjim državljaninom Kosova, kojeg sumnjiči za dva kaznena djela teške tjelesne ozljede u pokušaju.

Prema informacijama policije, incident se dogodio 3. listopada između 19:30 i 20:15 sati u Tupljaku.

Tridesetogodišnjaka se sumnjiči da je jedno dijete srušio s četverocikla, a drugo s mopeda, pri čemu su oboje ozlijeđeni. Jedno dijete zbog sumnje na teže ozljede prevezeno je u riječku bolnicu.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je u večernjim satima 4. listopada, uz kaznenu prijavu, priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.

No policijski posao ovime nije završen. Nastavlja se utvrđivanje svih okolnosti događaja, a policija će provjeriti i moguću odgovornost roditelja, s obzirom na to da su djeca upravljala vozilima kojima, prema navodima policije, nisu smjela upravljati.