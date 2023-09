DRAMA U IMOTSKOM NOGOMETU, SPOMINJE SE I KLADIONIČARSKA MAFIJA Razbijanje nosova članova Izvršnog odbora, dolazak zaštitara iz Splita, izbacivanje iz kluba, slikavanje gradonačelnika - sve se poklopilo

Nogomet je u Imotskom sve interesantniji. Nije zbog prvotimca Ante Rebića, nije zbog turističke ponude jezera. U zadnjih sedam dana šaketalo se s pomakom nosne kosti članove Izvršnog odbora NK Imotski, prijetilo smrću, klevetalo sponzore, zaslužne članove. Uredovala je policija, slalo se prijave na USKOK, Poreznu upravu, Državni inspektorat. U pomoć su dolazili i zaštitari iz Splita. Priča je toliko otišla daleko da se sumnja kako je krajnji cilj, osim onog političkog, branja tuđeg masla pred izbore, namještanje utakmica za kladionice. NK Imotski postao je mračni predmet želja. Počela je cirkulirati značajnija lova.

"Nogometni klub Imotski je osnovan na Uskrs, 31. ožujka 1991. godine, na dan pogibije Josipa Jovića na Plitvicama. Prvi predsjednik kluba bio je Ante Đuka – Kris. NK Imotski je s NK Imotskom krajinom u sezoni 2001/2002 zamijenio trećeligaški razred natjecanja drugoligaškim, jer Imotska krajina nije imala dovoljno novca za drugoligašku razinu natjecanja. U trenutku zamjene statusa Klub se nalazio na posljednjem mjestu ljestvice, kasnio 14 bodova za NK Žminjom te se oporavio i do kraja sezone osigurao zadržavanje drugoligaškog statusa. NK Imotski je najdugovječniji hrvatski drugoligaš, u sezoni 2022/2023 se natječe u Prva ŽNL Nogometnog saveza Županije Splitsko – dalmatinske", jedan je od pasusa sa internet stranice.

Sve transparentno, ništa se ne vidi

Pa smo onako, laganini, prvo zvali tajnika kluba Ivicu Kvesića. Drugog kontakta na službenim stranicama i nema. Ne zna se na prvu ni tko je predsjednik kluba, tko je uprava, a tko članovi Izvršnog odbora, kad je bila sjednica Skupštine ili Izvršnog odbora, što se pri tom zaključilo. Samo Statut. Pa se vi mislite kako Izvršni odbor može istrijebit sam sebe, kompletnim izbacivanjem iz članstva kluba. I to jednoglasno. Skupština te bira, drugi te kao smjenjuju. Gdje je tu logika, koji je to demokratski pomak?

- Sve odluke imamo dokumentirane, ali nikad nije bila praksa da se to objavljuje na našim stranicama. Zašto, pravo da vam kažem i budem iskren, ne znam. Provjerit ću - kaže na Kvesić i priča nam o akciji Tvoj stolac za Gospin dolac.

Mijenjat će se sve stolice na stadionu stare preko 30 godina. Nove će bit s naslonjačem od reciklirane plastike "kako bi stadion ispunjavao više sigurnosne uvjete koji su jedan od uvjeta za ulazak kluba u viši rang natjecanja". Daje se od 20 eura pa naviše i već je izbrojano preko 2.000 donatora.

- Prije je bilo 4.000 mjesta, al ove stolice su malo šire. Južna tribina se upravo priprema pa ćemo tek onda znat razmak između stolica. Tek onda možemo reć koliko će točno bit stolica. Sve je projektirano, al točan broj stolica ćemo znat kad montiramo prvih 100 stolica. Bit će između 3 i 4 tisuće, a donacije se i dalje skupljaju. Sve je na stranicama, tko i koliko. Građani daju 20 eura što uključuje i montažu. A cijenu s proizvođačem iz Solina još pregovaramo. 10.000 eura predujma smo već dali. Mislim da se firma zove Mold iz Solina. Oni jedini to u Dalmaciji šta rade - priča nam Kvesić i dodaje kako je Grad Imotski kupio reflektore za stadion. Njegov je vlasnik i tu ne vidi ništa sporno.

- NK Imotski je tu samo podstanar. I onda nama neki nabijaju na nos da smo mi politički aktivni jer se gradonačelnik slikao na gradskom stadionu i kupio za njega reflektore. Da sam ja gradonačelnik i ja bi se s ponosom slika. Stavio on nama i umjetnu travu i druge tribine i ... U klubu nema politike. O tome se i radi. Ali moramo poštivati instituciju gradonačelnika grada, predstavnika vlasnika stadiona. Mi se i financiramo dijelom i iz gradskog proračuna. Mi smo udruga građana i to je tako - kazuje nam tajnik Kvesić i napominje kako ima pola godine da su se počele događati velike stvari za klub.

Ne zna se tko, al' jednoglasno

Da je gusto, veliko toliko da se traži od policije zaštita objavila je Uprava na svojim službenim Facebook stranicama prije četiri dana:

"Poštovani navijači NK Imotskog i ostala sportska javnosti. Nismo se do sad oglašavali vezano za bezočne laži i nasilje koje širi bivši član Izvršnog odbora kluba Milan Katanušić, ali nakon zadnjeg njegove objave na društvenoj mreži dužni smo reagirati jer ne želimo da i dalje obmanjuje javnost. Navedeni je JEDNOGLASNO isključen iz kluba, između ostalog, zbog sumnji u nečasne radnje prilikom obnove stadiona, a ne nikakve političke progone. Uz ostale stvari koje je radio mimo IO, pokušaja sastavljanja momčadi trenerima, paralelnog vođenja kluba, to je bila kap koja je prelila čašu i zbog koje je Izvršni odbor, ali i cijela uprava bila jednoglasna u njegovom isključenju. U klub se kune, a radi mu nemjerljivu štetu na svim poljima i to u vrijeme kad je NK Imotski glavna pozitivna priča u Hrvatskoj, ali i šire. Zato ne nasjedajte na još jedan pokušaj podjele kluba i grada na ove i one. Nogometni klub Imotski je klub SVIH navijača i takav će ostati, koliko god ga pojedinci željeli podijeliti. Najbolji demant glupostima o kojima navedeni piše dati će dani koji su pred nama i objava novih sponzora i članova uprave kluba koji nam daju povjerenje za naš rad i koji svakodnevno dolaze u naš klub vjerujući ovoj upravi. O ostalim stvarima bit ćete pravodobno obaviješteni, podnesene su i prijave u policiji od koje tražimo zaštitu. Detaljno izvješće o radu kluba i više informacija, članovi kluba, ali i cijela javnost će dobiti na idućoj Skupštini kluba", priopćila je Uprava.

"Policija upoznata, ne odustajemo"

Pitali smo predsjednika kluba Luku Đuzela da nam to malo komentira, što je izazvalo takvu objavu. Na komentarima nižu se slike upaljenih dušnih svijeća, klaunova, spominju se namještanja utakmica...

- Imate priopćenje Izvršnog odbora na Facebooku za javnost, za navijače i za sve. Ne bi više tio reć. To vam je 100 postotna istina. Sve drugo su insinuacije, destabilizacije kluba. To bi bio interes određenog kruga ljudi. Kompletni Izvršni odbor, sa predsjednikom Skupštine, sa članovima Nadzornog odbora tu se očitovao kroz priopćenje. Sve drugo vodi politizaciji koja je nametnuta bez ikakvog razloga. Zaštitari i policija ne priliči sportu, ali tako se moralo desit i nezaobilazno je. Sve drugo će odraditi policija. Ne želim više o tome polemizirati. Oni to inzistiraju, ja ne želim. Smatram sebe i ljude koji vode klub časnim i poštenim volonterima, volonterima koji daju svoj novac, daju svoje vrijeme da klub stabiliziraju. Međutim, to nekome ne paše itd., ali nećemo odustati. Imamo apsolutnu podršku svih roditelja. Nema smisla da djeca to gledaju i slušaju. Policija je upoznata s cijelom situacijom. Neka to odradi zakonski. Ionako mi je žao da u ovim godinama... želim pomoći, želim sve, da me prozivaju. Sve je transparentno. Napravili smo hit. Sve vam piše na stranicama. Ni Hajduk, ni Dinamo, vidite po medijima, ne mogu funkcionirat bez politike. Rekao je pokojni Franjo Tuđman: "I s đavlom ću pregovarat ako treba." Nekome nije jasno da je Grad Imotski vlasnik stadiona. Tražio sam od njega podršku i čovjek mi je dao, da se situaciji smiri i da želi normalno. U klubu nije bilo politizacije, međutim, ispao je jedan iz okvira... i non-stop..., i to je Imotski i to je to - ispričao nam je Đuzel i pohvalio se trenutnim stanjem, bitno različitim od veljače ove godine.

Politički gubitnici i stabilizatori

- Imamo sada 150 djece, osam trenera, pet visokoobrazovanih magistara kineziologije. Sve smo podredili tome klubu i idemo fala Bogu svojim putem naprid - zaključio bi i on ali dodaje da ta strana koja navodno drugačije puše nije stara uprava nego politički gubitnici.

- On je jednoglasnom odlukom udaljen iz kluba i sad se nastavlja ta saga, ali o tom po tom, kad jednog dana izađu svi dokumenti šta je bilo... - i to bi bio kraj njegove izjave.

E sad koji dokumenti? Ponudio nije ni jednog, ali zato imamo izjavu člana Izvršnog odbora Mislava Patrlja koja opovrgava da je izbacivanje Milana Katušića iz članstva IO NK Imotski bilo jednoglasno.

Imamo izjavu Milana Vodanovića koji kaže kako mu je Milan Katanušić iz svojeg džepa platio za izvršene radove u Gospininom docu, a da mu je današnja uprava dužna platit 30 radnih sati. Sve će svjedočit na sudu, ako do njega dođe.

Policija je, kažu, dobila kaznene prijave, za nanošenje teških ozljeda, prijetnje smrću. Išle su i privatne tužbe za klevetanje, prijave USKOK-u, Državnom inspektoratu, Poreznoj upravi...

"Nisam ni u jednoj stranci, ali nisam njihov"

Milan Katanušić, za sebe kaže da je dite kluba, uložio sve svoje novce od 12 godina Njemačke. Izbacilo ga. Kaže Uprava jednoglasno.

- Digli smo klub do neslućenih visina, spasili smo ga od ispadanja u najgoru ligu. Bilo nas je od svih političkih strana i dogovorili se da dignemo NK Imotski, da nećemo upliv politke. Međutim, nakon pet mjeseci kad smo ostvarili veliki nivo, vratili smo dugove igračima od bivših uprava, počeli smo renovirat stadion, doveli smo nove igrače s kojima napadamo vrh Prve županijske lige, pa smo pokrenili akciju Stolac za dolac. I sad kad smo to sve sredili, počela se uplitat politika. Ona mene ne interesira u sportu. Kad su oni osjetili tu pozitivu, da se klub probudio, sad mene i par mojih prijatelja koji su u upravi žele izbacit kao što su nas papirnato i izbacili. Nismo politički podobni, ne volimo te HDZ-ovce koji vladaju gradom. Nisam ni u jednoj stranci, ali nisam njihov, razumijete? A oni žele imat primat u klubu, da veličaju kako je to napravio gradonačelnik, koji pojma nema o tome, koji je i uništio klub i doveo da nastanu dva kluba itd. Doveli su neki dan neke zaštitare iz Splita, ubojice da nas šamaraju. Bila je i policija, žele na silu preuzet, a cijeli Imotski zna šta se događa. Izbori su za godinu dana. I žele preuzet svaku pozitivnu priču, nema cijene. Lukica Kolovrat član je Izvršnog odbora i bit će njihov sljedeći kandidat. Čovik je pošten al je s njima sad u kolu. To vam je kao filmu. Na sjednicu Izvršnog odbora zovu se samo HDZ-ovci i sve se riješi u sekundu. Ovi drugi ne znaju ništa niti im se šta govori - rekao je Katanušić najavljujući blokadu stadiona od građana "i svašta nešto".

- To je toliko daleko otišlo da me je sramota o tome iti govorit. Ne mogu virovat da se to događa u normalnom gradu među normalnim ljudima - šokiran nam govori Katanušić i dodaje kako su sponzori, nakon svega, koji su došli u klub pod uvjetom da ne bude politike, dali otkaze. Prijavljeno je, kaže, sve Državnom inspektoratu, USKOK-u, Poreznoj upravi "jer se došlo podataka kako se prodavala krivotvorena roba iz Hercegovine". I naglašava kako su se po kuloarima kluba počela vrzmat imena i prezimena poznata u javnosti po namještanju utakmica te da se trzavice i negodovanja već osjećaju na terenu među igračima.