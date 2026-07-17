Drama u Hrvatskoj: Žena osumnjičena za pokušaj teškog ubojstva člana obitelji

Na području Zaprešića u četvrtak navečer dogodio se pokušaj teškog ubojstva u kojem je, prema sumnjama policije, 75-godišnja žena oštrim predmetom ozlijedila 61-godišnjeg člana svoje obitelji.

Kako je izvijestila Policijska uprava zagrebačka, incident se dogodio oko 21 sat u Kupljenovu, nakon verbalnog sukoba dvoje članova obitelji.

Ozlijeđeni 61-godišnjak zadobio je lakše tjelesne ozljede, a liječnička pomoć pružena mu je u Domu zdravlja Zaprešić.

Policija je 75-godišnjakinju privela te nad njom provodi kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi sve okolnosti događaja.